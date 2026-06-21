फैशन डिजाइनर से योग गुरु तक का सफर, रामनगर की तृप्ति शर्मा बनीं मिसाल, लोगों को दे रहीं स्वस्थ जीवन का मंत्र
फैशन डिजाइनिंग से योग गुरु बनीं तृप्ति शर्मा का सफर संघर्ष, समर्पण और सफलता भरा रहा है. इसलिए सपनों के लिए प्रयास करते रहना चाहिए.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 21, 2026 at 5:39 PM IST
रामनगर: आज 21 जून अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है. इस मौके पर आज हम आपको रामनगर की एक ऐसी महिला की कहानी बताने जा रहे हैं, जिन्होंने जीवन की चुनौतियों को अवसर में बदला और योग को अपनी पहचान बनाया. कभी फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र से जुड़ी रहीं तृप्ति शर्मा आज रामनगर में योग की अलख जगा रही हैं. ससुराल से मिली प्रेरणा, कठिन संघर्ष और अथक मेहनत के दम पर उन्होंने योगा रूट्स स्टूडियो की स्थापना की और आज प्रतिदिन 100 से 150 लोगों को स्वस्थ जीवन का मंत्र दे रही हैं.
रामनगर की रहने वालीं तृप्ति शर्मा की पहचान आज एक सफल योग शिक्षिका के रूप में है. लेकिन उनकी यह उपलब्धि वर्षों की मेहनत और संघर्ष का परिणाम है. शादी के बाद रामनगर आईं तृप्ति का योग से कोई विशेष संबंध नहीं था. उनका करियर फैशन डिजाइनिंग से जुड़ा था और उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि योग ही एक दिन उनके जीवन का उद्देश्य बन जाएगा.
तृप्ति बताती हैं कि उनके ससुर ने उन्हें योग शिक्षा के लिए प्रेरित किया. परिवार के सहयोग से उन्होंने योग का प्रशिक्षण लेना शुरू किया. शुरुआत में योग में उनकी रुचि कम थी, लेकिन जैसे-जैसे उन्होंने योग को समझा, उसकी शक्ति को महसूस किया और उसे अपने जीवन में अपनाया, उनका नजरिया पूरी तरह बदल गया. तृप्ति शर्मा के पति डिफेंस में कार्यरत हैं. एक बेटी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच उन्होंने अपने सपनों को जीवित रखा. उन्होंने विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त किया और अपने गुरु के मार्गदर्शन में योग सिखाने का कार्य शुरू किया.
हालांकि शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी. कई बार एक घंटे की कक्षा में केवल एक या दो छात्र ही पहुंचते थे. लोग योग सीखने के लिए घरों से बाहर नहीं निकलते थे. सर्दियों के कठिन दिनों में भी उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार लोगों को योग के प्रति जागरूक करती रहीं.
तृप्ति कहती हैं कि,
एक-एक छात्र को भी पूरे समर्पण के साथ योग सिखाया और धीरे-धीरे लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहीं. लगातार मेहनत और समर्पण का परिणाम यह रहा कि आज रामनगर में उनके 'योगा रूट्स स्टूडियो में प्रतिदिन लगभग 100 से 150 लोग योग सीखने पहुंचते हैं. इनमें महिलाओं की संख्या विशेष रूप से अधिक है.
-तृप्ति शर्मा, योगा टीचर-
तृप्ति का कहना है कि, योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने की कला है. उनके अनुसार कई महिलाओं ने नियमित योग के माध्यम से अपने स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव महसूस किए हैं. पीसीओडी और पीसीओएस जैसी समस्याओं से जूझ रहीं महिलाओं को भी योग और स्वस्थ जीवनशैली से लाभ मिला है. वे महिलाओं को घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर स्वयं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करती हैं. उनका मानना है कि स्वस्थ महिला ही स्वस्थ परिवार और समाज की नींव रख सकती है.
योग का प्रभाव केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है बल्कि यह आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच भी विकसित करता है. इसका उदाहरण हैं मीना गर्ग, जो लंबे समय से तृप्ति शर्मा से योग सीख रही हैं.
मीना गर्ग बताती हैं कि,
रामनगर में महिलाओं के लिए इस तरह का संगठित योग मंच पहले उपलब्ध नहीं था. योग से उन्हें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के लाभ मिले हैं. प्रतिदिन एक घंटा योग करने से पूरा दिन ऊर्जा और उत्साह से भर जाता है. योग ने न केवल उनकी दिनचर्या को बेहतर बनाया बल्कि जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी विकसित किया है.
-मीना गर्ग, योगा प्रशिक्षु-
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व प्रदेश मंत्री राकेश नैनीवाल ने भी तृप्ति शर्मा के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा कि,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग को वैश्विक पहचान मिली है और आज दुनिया के अनेक देशों में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. रामनगर में तृप्ति शर्मा द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है. शहर के लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया है और बड़ी संख्या में लोग इससे जुड़ रहे हैं.
-राकेश नैनवाल, पूर्व प्रदेश मंत्री-
तृप्ति शर्मा का सफर यह साबित करता है कि यदि व्यक्ति के पास दृढ़ संकल्प, मेहनत और परिवार का सहयोग हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता. एक-दो छात्रों से शुरू हुई उनकी यात्रा आज सैकड़ों लोगों तक पहुंच चुकी है. योग को जीवन का उद्देश्य बनाकर उन्होंने न केवल स्वयं को नई पहचान दी बल्कि समाज को भी स्वस्थ जीवन की दिशा में प्रेरित किया.
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