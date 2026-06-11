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रांची में नहीं शुरू हो सका स्टेट योग सेंटर का अत्याधुनिक 'योग स्टूडियो', अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी में जुटा आयुष निदेशालय

रांची: 21 जून को दुनियाभर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की तैयारी चल रही है. झारखंड में भी विश्व योग दिवस मनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, लेकिन इन सभी के बीच रांची के स्टेट योग सेंटर में लाखों रुपये की लागत से बना अत्याधुनिक 'योग स्टूडियो' को अब भी किसी तारणहार का इंतजार है, जो इसका लोकार्पण करें और यहां से हर सुबह योग कक्षा का सीधा प्रसारण हो सके.

नहीं हुआ एक भी योग क्लास का प्रसारण

दरअसल, 2023 में ही बनकर पूरी तरह से तैयार इस साउंड प्रूफ स्टूडियों से अभी तक, एक भी योग क्लास का प्रसारण नहीं हो सका है. ईटीवी भारत ने जब इस मुद्दे पर राज्य के प्रभारी आयुष एवं निदेशक डॉ. शशि प्रकाश झा से बात की तो उन्होंने योग करने के फायदे बताते हुए इतना ही कहा कि देखते है कि 'योग स्टूडियों' को शुरू करने में कहां दिक्कत है.

'राज्य योग स्टूडियो' पर प्रभारी निदेशक और योग प्रशिक्षक के बयान (Etv Bharat)

सोशल मीडिया प्लेटफार्म से दूर दराज के तक पहुंचता योग

राजधानी रांची के 'राज्य योग केंद्र' में आयुष निदेशालय की पहल पर राज्य सरकार ने एक अत्याधुनिक 'योग स्टूडियो' का निर्माण कराया है. 2023 में यह बनकर तैयार हो गया था. योजना यह थी कि प्रशिक्षित योग शिक्षक, स्टूडियो में योग करने और उसे झारखंड सरकार अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से हर दिन सुबह सीधा प्रसारण किया जाएगा.

जनता को समर्पित नहीं हो सका है 'योग स्टूडियो'

सरकार ने यह योजना इसलिए बनाई थी क्योकि राज्य में क्वालीफाइड योग प्रशिक्षक की कमी की वजह से जनता को योग करने में कोई दिक्कत न हो. हैरत की बात यह है कि 2023 से अब तक करीब 3 साल के बाद भी झारखंड राज्य योग सेंटर में बना 'योग स्टूडियो' जनता को समर्पित नहीं हो सका है. अब तक न तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को और न ही विभागीय मंत्री को इस 'योग स्टूडियो' का उद्घाटन करने का कोई समय मिल पा रहा है.