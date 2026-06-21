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विश्व योग दिवस 2026: सेहत का योग...कहीं हनुमान चालीसा संग सूर्य नमस्कार तो कहीं योग की अहमियत पर फोकस देते वक्ता

उदयपुर के ऐतिहासिक गणगौर घाट पर राष्ट्र सेविका समिति की 125 सेविकाओं ने सामूहिक योगाभ्यास किया. सेविकाओं ने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ सूर्य नमस्कार कर योग और भारतीय संस्कृति के समन्वय का संदेश दिया. घाट पर हुए इस अनूठे आयोजन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया.शहर के गांधी ग्राउंड में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया. वहीं 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तहत स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग थीम पर महाराणा भूपाल स्टेडियम में जिला स्तरीय मुख्य कार्यक्रम के पूर्वाभ्यास का आयोजन किया गया. जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, विधायक फूलसिंह मीणा तथा प्रभारी सचिव टी. रविकांत की मौजूदगी में योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास किया गया. संभागीय आयुक्त प्रज्ञाकेवल रमानी, आईजी गौरव श्रीवास्तव, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल, एसपी अमृता दुहन, गजपाल सिंह राठौड़, पुष्कर तेली आदि मौजूद थे.

उदयपुर/ झालावाड़/ झुंझुनू/ कुचामन सिटी: प्रदेश में उदयपुर, झुंझुनू, झालावाड़, कुचामन-डीडवाना समेत विभिन्न जिला मुख्यालयों पर 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस रविवार को मनाया गया. गार्डन, बगीचों एवं सार्वजनिक स्थलों पर बड़ी तादाद में लोगों ने योगाभ्यास किया. इस वर्ष योग दिवस की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग रही. प्रशिक्षकों ने आमजन को योग के तरीके बताए एवं अभ्यास कराया. वहीं वक्ताओं ने योग की अहमियत पर प्रकाश डाला.

स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश: झुंझुनू में जिला स्तरीय सामूहिक योगाभ्यास स्वर्ण जयंती स्टेडियम में हुआ. जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों, विद्यार्थियों और आमजन ने बड़ी संख्या में भाग लेकर योगाभ्यास किया तथा स्वास्थ्य, फिटनेस और सकारात्मक जीवनशैली का संदेश दिया. विधायक राजेंद्र भांबू, विश्वकर्मा बोर्ड के चेयरमैन रामगोपाल सुथार, प्रभारी सचिव नवीन जैन, जिला कलेक्टर अरुण गर्ग, भाजपा जिलाध्यक्ष हर्षिनी कुल्हरी, पूर्व सांसद नरेंद्र खीचड़, पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी आदि ने नियमित योग अपनाने के लिए प्रेरित किया. योग प्रशिक्षकों ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम और ध्यान की विधियों की जानकारी दी.

डीडवाना में योगाभ्यास करते लोग (ETV Bharat Kuchaman City)

योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर मनाया दिवस: डीडवाना के शीतल कुण्ड मंदिर परिसर में जिला स्तरीय योग दिवस समारोह हुआ. योग फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री विजय सिंह चौधरी, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा, जिला कलेक्टर अवधेश मीणा, एसपी प्यारेलाल शिवरान, एडीएम विकास मोहन भाटी सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे. योग प्रशिक्षकों ने लोगों ने विभिन्न योगासन, प्राणायाम एवं ध्यान क्रियाओं का अभ्यास कराया. मंत्री चौधरी ने कहा कि योग भारत की प्राचीन संस्कृति और ऋषि परंपरा की अमूल्य देन है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है. एनसीसी, पुलिस, होमगार्ड, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग सहित विभिन्न विभागों के कार्मिकों तथा विद्यालयों और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों ने भी सक्रिय सहभागिता निभाई.

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अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ा कार्यक्रम: झालावाड़ में जिला स्तरीय कार्यक्रम खेल संकुल में हुआ. यहां कई अव्यवस्थाएं हुई. योगाभ्यास को पहुंचे प्रतिभागियों को कार्यक्रम शुरू होने का इंतजार करना पड़ा. प्रशासन के बुलावे पर पहुंचे आम नागरिकों कॉलेज छात्र-छात्राओं तथा कर्मचारियों के बैठने की समुचित व्यवस्था नहीं होने से परेशान होना पड़ा. विभिन्न महाविद्यालयों के छात्र-छात्राएं निर्धारित समय से करीब एक घंटे पहले ही खेल संकुल पहुंच गए थे. कार्यक्रम शुरू होने के बाद भी व्यवस्थाओं की कमी साफ दिखी. अनेक लोग स्टेडियम में बैठने की जगह तलाशते दिखे. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने मौके का जायजा लिया एवं अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए. इसके बाद मैदान में बैठने की व्यवस्था हुई. नोडल अधिकारी डॉ. ओमप्रकाश ने बताया कि योग से शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है.

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