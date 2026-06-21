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फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए योग बहुत आवश्यक, योग दिवस कार्यक्रम में बोले एलजी

योग कार्यक्रम में उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ( Etv Bharat )