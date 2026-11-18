SGPGI में फैकल्टी और स्टाफ के लिए होगी योगा की शुरूआत, ईशा फाउंडेशन के साथ हुआ एमओयू
ईशा फाउंडेशन के प्रशिक्षित हठ योग शिक्षक हर महीने संस्थान में 20 सत्र आयोजित करेंगे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:54 PM IST
लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में फैकल्टी, रेजिडेंट्स और कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इसके लिए संस्थान ने ईशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.
इसके तहत ईशा फाउंडेशन के प्रशिक्षित हठ योग शिक्षक हर महीने संस्थान में 20 सत्र आयोजित करेंगे. इनमें प्रतिभागियों को उप योग और अंगमर्दन के चुनिंदा अभ्यास कराए जाएंगे, ताकि वह अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकें.
बुधवार को एचजी खुराना ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमन द्वारा, डीन प्रो. मनोज जैन और चिकित्सा अधीक्षक आर. हर्षवर्धन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया.
इस मौके पर प्रो. धीमन ने कहा कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका है. योग के नियमित अभ्यास से समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साथ डायबिटीज, हाइपरटेंशन और डिस्लिपिडेमिया जैसी बीमारियों की रोकथाम में भी मदद मिल सकती है.
डीन प्रो. मनोज जैन ने कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग देने का आश्वासन दिया. वहीं, चिकित्सा अधीक्षक आर. हर्षवर्धन ने बढ़ती मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बीच योग की उपयोगिता पर जोर दिया.
कार्यक्रम में ईशा फाउंडेशन की पूर्णकालिक स्वयंसेवक महिमा ने योग कार्यक्रम की रूपरेखा और उसके महत्व की जानकारी दी. इस दौरान सुधा, गीतिका समेत फाउंडेशन के अन्य स्वयंसेवक भी मौजूद रहे.
कार्यक्रम का समन्वय नोडल अधिकारी डॉ. शालीन कुमार सिंह और सह-नोडल अधिकारी डॉ. स्वस्ति तिवारी एवं डॉ. निधि तेजन ने किया. इसमें संस्थान के फैकल्टी सदस्यों, रेजिडेंट्स और कर्मचारियों ने भाग लिया.
समापन पर ईशा फाउंडेशन के स्वयंसेवकों ने संगीत प्रस्तुति दी. संस्थान प्रशासन के मुताबिक, यह पहल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन को बेहतर बनाने के साथ स्वस्थ कार्यस्थल विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.
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