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SGPGI में फैकल्टी और स्टाफ के लिए होगी योगा की शुरूआत, ईशा फाउंडेशन के साथ हुआ एमओयू

SGPGI में फैकल्टी और स्टाफ के लिए योगा की शुरूआत ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एसजीपीजीआई) में फैकल्टी, रेजिडेंट्स और कर्मचारियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए योग कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. इसके लिए संस्थान ने ईशा फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं.

इसके तहत ईशा फाउंडेशन के प्रशिक्षित हठ योग शिक्षक हर महीने संस्थान में 20 सत्र आयोजित करेंगे. इनमें प्रतिभागियों को उप योग और अंगमर्दन के चुनिंदा अभ्यास कराए जाएंगे, ताकि वह अपनी दिनचर्या में योग को शामिल कर सकें.



बुधवार को एचजी खुराना ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक पद्मश्री प्रो. आरके धीमन द्वारा, डीन प्रो. मनोज जैन और चिकित्सा अधीक्षक आर. हर्षवर्धन की मौजूदगी में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया.