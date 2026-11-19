गोंडा में बाबा रामदेव बोले- "कोई भी मिथ्या आरोप सनातन पर लगाएगा तो कानून और सनातन का डंडा चलेगा'
इस दौरान महंत आलोक दास ने योग गुरु बाबा रामदेव का स्वागत किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 11:03 PM IST
गोंडा : श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल होने के लिये योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार को गोंडा पहुंचे. इस दौरान महंत आलोक दास ने उनका स्वागत किया. बाबा राम उनके निवास से देव दाऊ जी महाराज के साथ कथा मंच पर पहुंचे और योग क़िया.
पत्रकारों से बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हम भी तो यही कह रहे कि देश स्वस्थ्य बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने. उन्होंने कहा कि देश का नागरिक का महान होगा, देश का नागरिक ऊंचा होगा, इकोनाॅमी अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी, यहां देश में समृद्धि होगी.
उन्होंने कहा कि कुछ हमारे कथाकार देवी-देवता भगवान इनमें भी कभी-कभी तुलना कर देते हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी मिथ्या आरोप सनातन पर लगाएगा तो फिर उसके ऊपर कानून का भी डंडा चलेगा और सनातन का भी डंडा चलेगा और सनातन का झंडा ऊंचा ही रहेगा, इसको कोई नीचा दिखाने की कोशिश न करे.
उन्होंने कहा कि आज हम दो ही बातें कहना चाहते हैं यह सनातन का गौरव काल है और सनातन के बड़े प्रतिमान हैं गौ माता, सनातन का प्रतिमान है सबका राम जैसा चरित्र हो. समाज में एकता हो और जातिपात का भेदभाव ना हो. सभी धर्म एक समान हैं और हम सब एक और नेक रहे यही भावना होनी चाहिए.
उन्होंने कहा कि हम सब एक होकर, नेक होकर भारत को शक्तिशाली बनाएं. उन्होंने कहा कि सबके जीवन में राम जैसी मर्यादा हो, शिव जैसे सबके भीतर पूर्ण पवित्रता हो, इस भाव चेतना के साथ कथा का आयोजन किया है.
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