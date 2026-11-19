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गोंडा में बाबा रामदेव बोले- "कोई भी मिथ्या आरोप सनातन पर लगाएगा तो कानून और सनातन का डंडा चलेगा'

गोंडा में श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव ( Photo credit: ETV Bharat )

गोंडा : श्रीराम कथा महोत्सव में शामिल होने के लिये योग गुरु बाबा रामदेव गुरुवार को गोंडा पहुंचे. इस दौरान महंत आलोक दास ने उनका स्वागत किया. बाबा राम उनके निवास से देव दाऊ जी महाराज के साथ कथा मंच पर पहुंचे और योग क़िया.

गोंडा में योग गुरु बाबा रामदेव का बयान (Video credit: ETV Bharat) पत्रकारों से बातचीत में योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हम भी तो यही कह रहे कि देश स्वस्थ्य बने, समृद्ध बने, संस्कारवान बने, चरित्रवान बने. उन्होंने कहा कि देश का नागरिक का महान होगा, देश का नागरिक ऊंचा होगा, इकोनाॅमी अच्छी होगी, जीडीपी अच्छी होगी, यहां देश में समृद्धि होगी.