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महेंद्रगढ़ में योग गुरु बाबा रामदेव की भांजी की सगाई, उत्तराखंड के सीएम भी समारोह में हुए शामिल

Yoga Guru Baba Ramdev ( ETV Bharat )

महेंद्रगढ़: नारनौल के खटोटी-सुल्तानपुर गांव में शुक्रवार को योग गुरु बाबा रामदेव की भांजी मुदिता यश की सगाई गुरुग्राम निवासी कुशल वीर के साथ हुई. समारोह में धार्मिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र की कई प्रमुख हस्तियां शामिल हुई. बाबा रामदेव के अलावा सगाई समारोह में पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, कैबिनेट मंत्र महीपाल ढांडा शामिल हुए.

योग गुरु बाबा रामदेव की भांजी की सगाई: दुल्हन मुदिता यश डॉक्टर यशदेव शास्त्री और डॉक्टर ऋतम्भरा शास्त्री की सुपुत्री हैं. वहीं, कुशल वीर गुरुग्राम निवासी डॉक्टर वीर सिंह और राजेश वीर के पुत्र हैं. समारोह को लेकर गांव में विशेष तैयारियां की गई. निमंत्रण पत्र में योग गुरु स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण और अनेक साधु-संतों सहित धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक जगत की हस्तियां शामिल हुई.