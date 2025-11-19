ETV Bharat / state

देवघर में प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए योग गुरु बाबा रामदेव, श्रद्धालुओं की उमड़ी भारी भीड़

देवघर में आयोजित प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में बाबा रामदेव पहुंचे.

Yoga guru Baba Ramdev
प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा और योग गुरु बाबा रामदेव (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 19, 2025 at 7:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

देवघर: देवभूमि कहे जाने वाले देवघर में बुधवार को भक्ति का सैलाब देखने मिला. प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा और योग गुरु बाबा रामदेव के दर्शन करने के लिए लाखों लोग देवघर के कोठिया मैदान में उमड़ पड़े. बाबा धाम पहुंचने के बाद, योग गुरु रामदेव ने सबसे पहले बैद्यनाथ धाम मंदिर में पूजा-अर्चना की और फिर प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम में शामिल हुए.

प्रदीप मिश्रा के कार्यक्रम के बाद उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि भविष्य में प्रदीप मिश्रा सभी बारह ज्योतिर्लिंगों में प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम होगा और पूरा देश शिवमय हो जाएगा. उन्होंने कहा कि एक तो देवघर भगवान भोलेनाथ की धरती है और दूसरा यहां पर शिव कथा का कार्यक्रम, दोनों के समागम ने देवघर की धरती पर श्रद्धा की बयार ला दी है. प्रदीप मिश्रा का प्रवचन सुनने आए लोगों ने कहा कि सभी को प्रसिद्ध प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा को करीब से सुनने की लालसा थी. देवघरवासियों का वह सपना पूरा हुआ.

योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे देवघर (ईटीवी भारत)

लोगों की भीड़ को देखकर बाबा रामदेव ने जिला प्रशासन और पुलिस टीम का भी आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि देवनगरी देवघर में अगर शिव कथा का आयोजन हो रहा हो, तो सारी व्यवस्था भगवान शिव स्वयं संभालते हैं. बाबा नगरी में जिस तरह से समिति के सदस्यों और पुलिस प्रशासन ने इतनी बड़ी भीड़ को संभाला है, वह काबिले तारीफ है.

उन्होंने कहा कि लाखों की भीड़ के बावजूद, हर भक्त अनुशासन में बंधा हुआ है. इससे पता चलता है कि देव नगरी में रहने वाले लोग भगवान शिव की पूजा करते हुए सचमुच अनुशासन में बंधे हैं. बाबा रामदेव और उनकी टीम ने प्रदीप मिश्रा का कार्यक्रम सुनने आए लोगों को रोजाना योग करने की सलाह दी. लोगों को संबोधित करते हुए बाबा रामदेव ने कहा कि बाबा नगरी में लोगों की मान्यता है कि "भगवान के चरणों में दो लोटा जल चढ़ाने से सभी समस्याओं का हल हो जाता है. वैसे ही योग करने से शरीर के सभी रोग दूर हो जाते हैं."

यह भी पढ़ें:

देवों की नगरी में गूंजेगी शिव कथा, बाबा बैद्यनाथ की धरती पर उतरेगा भक्ति का सैलाब!

शरद पूर्णिमा बाबा धाम मंदिर में भक्तों का तांता, देर शाम तक श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक

देवघर में क्यों नहीं होता रावण दहन? जानें क्या है विशेष कारण

TAGGED:

BABA DHAM DEOGHAR
BABA BAIDYANATH DHAM
प्रवचनकर्ता प्रदीप मिश्रा
देवघर में प्रदीप मिश्रा
BABA RAMDEV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.