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योग दिवस 2026: दिल्ली के 29 स्थानों पर गूंजेगा 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' का मंत्र, बांसेरा पार्क में LG करेंगे नेतृत्व

नई दिल्ली: विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना चुका अंतरराष्ट्रीय योग दिवस इस वर्ष अपनी 12वीं वर्षगांठ मना रहा है. 21 जून को राजधानी दिल्ली में योग का एक भव्य और व्यापक उत्सव देखने को मिलेगा. इस बार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शहर के कुल 29 प्रमुख स्थानों पर विशेष योग कार्यक्रमों का खाका तैयार किया है. इन आयोजनों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को एक स्वस्थ जीवनशैली, शारीरिक फिटनेस और मानसिक शांति के प्रति जागरूक करना है.

बांसेरा में होगा मुख्य समारोह: डीडीए द्वारा आयोजित इस योग दिवस का मुख्य केंद्र यमुना किनारे स्थित 'बांसेरा' पार्क होगा. इस भव्य कार्यक्रम की कमान खुद दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू संभालेंगे. उनके साथ डीडीए के उपाध्यक्ष एन सरवन कुमार, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में योग प्रेमी इस सत्र में भाग लेंगे. बांसेरा में आयोजित यह मुख्य कार्यक्रम योग के प्रति दिल्लीवासियों के उत्साह को नई ऊर्जा देगा.

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की 12वीं वर्षगांठ पर एलजी के नेतृत्व में विशेष आयोजन (ETV Bharat)

दिल्ली के 29 स्थानों पर गूंजेगा 'योगा फॉर हेल्दी एजिंग' का मंत्र (ETV Bharat)

इस वर्ष के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की थीम 'योग फॉर हेल्दी एजिंग' (स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग) रखी गई है. डीडीए के अनुसार, यह विषय न केवल बुजुर्गों बल्कि सभी आयु वर्ग के लोगों के लिए योग की उपयोगिता और दीर्घायु जीवन के महत्व को रेखांकित करता है. इन सत्रों में योगासन, प्राणायाम, श्वास अभ्यास, ध्यान और वेलनेस गतिविधियों का समावेश रहेगा, जो प्रतिभागियों को तनावमुक्त जीवन जीने की कला सिखाएंगे. इन कार्यक्रमों का संचालन आयुष मंत्रालय द्वारा नियुक्त कुशल योग गुरुओं और विभिन्न प्रतिष्ठित योग संस्थानों के प्रशिक्षकों द्वारा किया जाएगा.राजधानी के विभिन्न कोनों में योग का अलख जगाने के लिए डीडीए ने 29 स्थानों को चिन्हित किया है. इनमें प्रमुख स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ऐतिहासिक पार्क और सार्वजनिक स्थान शामिल हैं. इन स्थानों में प्रमुख रूप से यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, सिरी फोर्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, साकेत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, कर्तव्य पथ, लाल किला, कनॉट प्लेस का सेंट्रल पार्क, रोहिणी का स्वर्ण जयंती पार्क और वसंत कुंज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स शामिल हैं. इसके अलावा दिल्ली सरकार और एनडीएमसी के सहयोग से नेहरू पार्क, लोधी गार्डन और तालकटोरा गार्डन जैसे हरित स्थलों पर भी सामूहिक योग अभ्यास किया जाएगा.प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में योग दिवस का प्रस्ताव रखा गया था. विश्व समुदाय द्वारा इसे अभूतपूर्व समर्थन मिला और महज तीन माह के भीतर इसे अंतरराष्ट्रीय मान्यता मिल गई थी. वर्ष 2015 से शुरू हुआ यह सफर आज 12वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है.इस वर्ष दिल्ली में होने वाले कार्यक्रमों में आर्ट ऑफ लिविंग, पतंजलि योग समिति, ईशा योगा सेंटर और हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट जैसे दर्जनभर से अधिक प्रमुख योग संस्थान अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं. इन संस्थानों के विशेषज्ञों की देखरेख में आम नागरिक योग के भौतिक और आध्यात्मिक लाभों को जान सकेंगे.डीडीए के पास दिल्ली भर में 18 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 4 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, 3 गोल्फ कोर्स और 730 से अधिक पार्क हैं, जो फिटनेस के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करते हैं. 21 जून को इन सभी परिसरों में योग की गूंज 'फिट इंडिया' के विजन को और अधिक सशक्त बनाएगी. इस बार के आयोजन में मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के मंत्री और सात सांसद भी अलग-अलग स्थानों पर आम जनता के साथ योगाभ्यास करेंगे.