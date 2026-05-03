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योग दिवस 2026 की तैयारियां तेज: 3 मई से 50 दिवसीय काउंटडाउन शुरू, योग पूर्वाभ्यास में जुटे लोग

इस वर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग निर्धारित की गई है.

People practicing yoga at the Sports Complex
खेल संकुल में योगाभ्यास करते लोग (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 3, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
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उदयपुर/बूंदी: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. प्रशासन और आयुष विभाग ने इस वर्ष आयोजन को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति तैयार की है. इसी के तहत 3 मई से 50 दिवसीय काउंटडाउन अभियान की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें नियमित योग अभ्यास और जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी. उदयपुर और बूंदी में इसे लेकर योग पूर्वाभ्यास किया जाएगा.

इस वर्ष 21 जून को मनाए जाने वाले योग दिवस की थीम स्वास्थ्य, ज्ञान और विश्व शांति के लिए योग निर्धारित की गई है. इसका उद्देश्य लोगों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ बनाते हुए योग के माध्यम से सकारात्मक जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है. उदयपुर जिला योग नोडल अधिकारी डॉ राजीव भट्ट ने बताया कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को योग से जोड़ना है. उन्होंने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं, बल्कि शरीर और मन के संतुलन की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है.

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सहायक नोडल अधिकारी एवं योग समन्वयक डॉ शोभालाल औदीच्य के अनुसार 3 मई से प्रतिदिन सुबह 7 से 8 बजे तक जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, ब्लॉक स्तरीय चिकित्सालयों और आयुर्वेदिक औषधालयों में योग प्रोटोकॉल का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा. उन्होंने आमजन से अपील की कि वे अपने नजदीकी केंद्रों पर पहुंचकर नियमित योग करें और इसे जीवन का हिस्सा बनाएं. शहर में सिंधी बाजार स्थित आयुर्वेद औषधालय में योगी अशोक जैन द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे. सहायक निदेशक डॉ भानु कुमार जैन ने बताया कि विभाग के निर्देशानुसार जिले के सभी चिकित्सा संस्थानों में यह अभियान प्रभावी रूप से संचालित किया जाएगा. इसके तहत योग शिविर, सामूहिक अभ्यास और जनजागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.

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बूंदी में कलेक्टर ने योगाभ्यास कर दिया स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का संदेश: बूंदी में खेल संकुल में रविवार को 'योग एवं निरोगी बूंदी महाअभियान' के तहत 50 दिवसीय काउंटडाउन की शुरुआत हुई. आयोजन की अगुवाई करते हुए जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने स्वयं योगाभ्यास कर न केवल मिसाल पेश की, बल्कि जिलेवासियों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने का प्रेरक संदेश भी दिया. आयुर्वेद विभाग के पीएमओ एवं पंचकर्म विशेषज्ञ डॉ सुनील कुशवाह ने कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योग सत्र से हुई, जहां सैकड़ों योग साधकों ने एक साथ विभिन्न आसनों और प्राणायाम का अभ्यास किया. कलेक्टर यादव ने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है, जो शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का माध्यम है.

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सुनील कुशवाह ने बताया कि यह महाअभियान 19 जुलाई, 2024 से निरंतर संचालित हो रहा है और अब तक हजारों लोग इससे लाभान्वित हो चुके हैं. उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से न केवल रोगों से बचाव होता है, बल्कि मानसिक शांति और जीवन में सकारात्मकता भी बढ़ती है. योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉ. विमला परमार के निर्देशन में आयोजित इस सत्र में प्रशिक्षक भूपेन्द्र योगी ने प्रतिभागियों को योग के विभिन्न चरणों का व्यवस्थित प्रशिक्षण दिया. प्रतिभागियों ने पूरे उत्साह और समर्पण के साथ योग क्रियाओं में भाग लिया. डॉ. परमार ने बताया कि योग दिवस तक जिलेभर में निरंतर योग शिविर, जनजागरूकता अभियान और स्वास्थ्यवर्धक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे जुड़ सकें.

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