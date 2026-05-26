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योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन, मुख्यमंत्री और भाजपा नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

रूपनारायण सिन्हा भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक भी थे.

Rupnarayan Sinha passes away
योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 6:50 PM IST

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रायपुर: छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष, भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक रूपनारायण सिन्हा का आज निधन हो गया. उनके निधन से राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक की लहर फैल गई. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय और सांसद बृजमोहन अग्रवाल समेत कई नेताओं ने इसे संगठन और समाज के लिए बड़ी क्षति बताया. नेताओं ने कहा कि रूपनारायण सिन्हा का जीवन संगठन, योग, भारतीय संस्कृति और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित रहा.



योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन

सीएम विष्णुदेव साय ने रूपनारायण सिन्हा के निधन पर गहरा दुःख जताते हुए कहा, उन्होंने संगठन निर्माण, जनसेवा और भारतीय संस्कृति व योग के प्रचार-प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशिक्षण महाअभियान जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में जिम्मेदारी निभाते हुए उनका इस तरह अचानक चले जाना बेहद पीड़ादायक है. सीएम ने कहा कि उनका अनुशासित, सेवाभावी और समर्पित व्यक्तित्व हमेशा हम सभी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगा.

योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन (ETV Bharat)

''समाज ने एक समर्पित व्यक्तित्व खो दिया''

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा, रूपनारायण सिन्हा सरल, सौम्य और कर्तव्यनिष्ठ व्यक्तित्व के धनी थे. उन्होंने योग को जन-जन तक पहुंचाने और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जागरूक करने में बड़ी भूमिका निभाई. देव ने कहा कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और सामाजिक सरोकारों के प्रति उनका समर्पण सदैव प्रेरणादायी रहेगा.



''कर्मठ कार्यकर्ता और कुशल मार्गदर्शक बताया''

भाजपा के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने कहा कि रूपनारायण सिन्हा का निधन संगठन और समाज के लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने योग और भारतीय संस्कृति को जन-जन तक पहुंचाने में अमूल्य योगदान दिया. एक कर्मठ कार्यकर्ता और कुशल मार्गदर्शक के रूप में उनका जीवन हमेशा कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता रहेगा.



सरल, सौम्य और समर्पित रहे-साय

भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय ने कहा कि स्व. सिन्हा सौम्य, सरल और समर्पित व्यक्तित्व के धनी थे. योग आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने राज्य में योग और स्वास्थ्य के प्रति सकारात्मक माहौल तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. संगठन के प्रति उनकी निष्ठा और सक्रियता को हमेशा याद रखा जाएगा.



राष्ट्रसेवा के जीवंत प्रतीक थे: बृजमोहन अग्रवाल

भाजपा सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रूपनारायण सिन्हा का निधन व्यक्तिगत रूप से उनके लिए बड़ी क्षति है. उन्होंने कहा कि स्व. सिन्हा ने जीवनभर संघ और संगठन के माध्यम से राष्ट्र उत्थान, गरीबों और वंचितों की सेवा तथा योग के प्रचार-प्रसार के लिए काम किया. उनका सादगीपूर्ण जीवन, अनुशासन और राष्ट्रसेवा के प्रति समर्पण आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत बना रहेगा.

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