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अलीगढ़ में YIDA का बुलडोजर एक्शन; 300 करोड़ की अवैध कॉलोनियां ध्वस्त, 300 बीघा जमीन कब्जामुक्त

प्राधिकरण टीम ने लगभग 10 जेसीबी की मदद से टप्पल क्षेत्र के मरोरगढ़ी, गौरौला, सिमरौठी और आसपास के गांवों में विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों और निर्माणों को जमींदोज कर दिया.

अलीगढ़: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YIDA) ने टप्पल क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक को अंजाम दिया है. प्राधिकरण की टीम ने करीब 300 करोड़ रुपये की लगभग 300 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया. इस दौरान करीब 8 हेक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया.

अभियान की शुरुआत क्षेत्र की चर्चित अवैध कॉलोनी हरित वाटिका से की गई. इसके बाद लॉर डेवलपर्स एंड इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही कॉलोनी समेत तीन से चार अन्य अवैध परियोजनाओं पर भी बुलडोजर चलाया गया. प्पल, पिसावा, गोंडा और गोरई थाना पुलिस के साथ पीएसी के जवान भी मौके पर तैनात रहे. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे अभियान को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा कराया गया.

प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक शाही ने बताया कि मुख्य कार्यपालक अधिकारी राकेश कुमार सिंह के निर्देश पर ये अवैध अतिक्रमण के खिलाफ 5वां बड़ा अभियान है. उन्होंने कहा कि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना स्वीकृति प्लॉटिंग, कॉलोनी विकसित करना और निर्माण कार्य पूरी तरह अवैध है. ऐसे मामलों में आगे भी लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

ओएसडी अभिषेक शाही ने बताया कि अवैध कालोनियां बनाने वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज की जाएगी. उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सस्ते प्लॉट या आकर्षक ऑफर के लालच में बिना जांच-पड़ताल के किसी भी भूमि या प्लॉट में निवेश न करें. खरीदारी से पहले संबंधित भूमि की वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें, ताकि भविष्य में आर्थिक नुकसान से बचा जा सके.

गौरतलब है कि टप्पल क्षेत्र को साल 2020 में नगर पंचायत का दर्जा दिया गया था, लेकिन 25 नवंबर 2022 को प्रदेश सरकार ने यह दर्जा समाप्त कर क्षेत्र को दोबारा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधीन कर दिया. इसके बाद से प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग, कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है. इससे पहले भी कई बड़े अभियानों के माध्यम से करोड़ों रुपये मूल्य की भूमि को कब्जामुक्त कराया जा चुका है. टप्पल का यह इलाका जेवर एयरपोर्ट से करीब है, जिसके चलते यहां बिल्डर कॉलोनियां बना रहे हैं.



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