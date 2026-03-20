यस बैंक घोटाला का सामने आएगा सच, सीबीआई करेगी गड़बड़ी की जांच, हाईकोर्ट ने दिए निर्देश
यस बैंक घोटाला मामले की जांच अब सीबीआई करेगी.हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 20, 2026 at 7:16 PM IST
भिलाई : भिलाई के बहुचर्चित 165 करोड़ रुपये के यस बैंक घोटाला में नया मोड़ आया है. केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को इस पूरे मामले की जांच सौंपी गई है, जिससे निष्पक्ष जांच और बड़े खुलासों की उम्मीद है. छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की जांच प्रक्रिया पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि मामले में तथ्यों को छिपाने और लीपापोती की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने साफ किया कि निष्पक्ष जांच के लिए CBI जांच ही एकमात्र विकल्प है.
बेंच के निर्देश
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दुर्ग एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि मामले से जुड़े सभी दस्तावेज, एफआईआर और काउंटर एफआईआर समेत पूरी जानकारी CBI को सौंपी जाए. साथ ही CBI को नई एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं. मामले की अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी.
क्या है पूरा मामला?
भिलाई निवासी अनिमेष सिंह के नाम पर यस बैंक की सुपेला शाखा में खाता खोला गया. वर्ष 2020 तक इस खाते में करीब 165 करोड़ रुपये का संदिग्ध लेनदेन सामने आया. चौंकाने वाली बात ये है कि अनिमेष सिंह एक साधारण कर्मचारी है, जिसकी मासिक आय मात्र 12 हजार रुपये है.
यस बैंक के एक खाते से 457 अन्य बैंक खातों में ट्रांजेक्शन हुआ. लेकिन इनमें से 285 खातों की जांच तक नहीं की गई, जिससे जांच पर सवाल उठे. पहले खुर्सीपार थाने में अनिमेष सिंह की ओर से एफआईआर दर्ज हुई. अगले ही दिन ठेकेदार हितेश चौबे ने काउंटर एफआईआर दर्ज कराई. आरोप है कि इसके बाद जांच की दिशा बदल गई और मामले को दबाने की कोशिश हुई- सतीश कुमार त्रिपाठी,वकील हाईकोर्ट
बैंक और सरकार पर सवाल
हाई कोर्ट ने यस बैंक की भूमिका पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि बैंक ने जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और जरूरी जानकारी छिपाई. वहीं राज्य सरकार की जांच को भी महज औपचारिकता बताया गया. इन सभी गंभीर परिस्थितियों को देखते हुए कोर्ट ने CBI जांच का आदेश दिया है.अब इस हाई-प्रोफाइल घोटाले में कई बड़े नाम और साजिश के पहलू सामने आने की संभावना है.
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