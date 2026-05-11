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दिल्ली: मंगोलपुरी कतरन मार्केट में चला पीला पंजा, स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध

अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान हंगामा: मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में एमसीडी द्वारा चलाए गए अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला. प्रशासन का कहना है कि मार्केट में लंबे समय से अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थीं, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. जैसे ही बुलडोजर और एमसीडी की टीम मौके पर पहुंची, स्थानीय दुकानदारों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मंगोलपुरी स्थित मशहूर कतरन मार्केट में आज उस वक्त हड़कंप मच गया, जब अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए एमसीडी का पीला पंजा मौके पर पहुंच गया. राज पार्क थाना क्षेत्र में चलाए गए इस अभियान के दौरान भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी रही. कई वर्षों से बने दुकानों और ढांचों पर कार्रवाई शुरू होते ही स्थानीय दुकानदारों और लोगों ने जमकर विरोध किया .

हंगामे के मद्देनजर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात: कार्रवाई के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली, जिसके बाद हालात को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. सुरक्षा व्यवस्था इतनी कड़ी रही कि पूरे इलाके को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.वहीं स्थानीय लोगों और दुकानदारों का आरोप है कि प्रशासन द्वारा बिना उचित नोटिस दिए अचानक कार्रवाई की जा रही है, जिससे उनका रोजगार प्रभावित हो रहा है.

लोगों ने कार्रवाई को बताया रोजगार पर हमला : दुकानदारों का कहना है कि वर्षों से यहां व्यापार कर रहे लोगों को पर्याप्त समय दिए बिना हटाया जा रहा है. फिलहाल दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में एमसीडी द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है. इसी कड़ी में आज मंगोलपुरी की कतरन मार्केट में भी अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की गई. प्रशासन जहां इसे शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की पहल बता रहा है, वहीं स्थानीय लोग इसे अपने रोजगार पर सीधा प्रहार मान रहे हैं. अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच इस मामले को लेकर आगे क्या समाधान निकलता है.

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