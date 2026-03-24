हांसी में दनदनाते चला डीटीपी का पीला पंजा, अवैध निर्माण को मिनटों में कर दिया ध्वस्त
जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से हांसी में बड़ी कार्रवाई की गई है. कुल तीन स्थानों पर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया.
Published : March 24, 2026 at 6:04 PM IST
हांसीः जिला बनते ही हांसी में जमीन के भाव भी आसमान छूने लगे हैं. ऐसे में अवैध कॉलोनियां का कारोबार लगातार बढ़ रहा है. इसी के तहत आज हांसी में जिला नगर योजनाकार विभाग की टीम ने पुराना हिसार दिल्ली रोड पर स्थित अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. अतिक्रमण अभियान के दौरान अवैध निर्माणों पर जेसीबी चलाया गया. इलाके में कच्ची सड़क, बाउंड्री वॉल और डीपीसी को ध्वस्त कर दिया गया. मौके पर भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनात की गई थी.
अवैध कॉलोनियों निशाने परः आपको बता दें कि "इसके अलावा हांसी नेशनल हाईवे पर अवैध रूप से चल रहे ढाबे और हांसी में अन्य अवैध कॉलोनियों पर भी कार्रवाई की जा रही है. विभाग अवैध कॉलोनियों को निशाना बना रहा है."
क्या बोले डीटीपी हिसारः डीटीपी हिसार दिनेश सिंह के बताया कि "यह कार्रवाई अवैध कॉलोनियों के अनियंत्रित विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है." उन्होंने अवैध निर्माण करने वाले लोगों को चेतावनी देते हुए कहा कि "ऐसी कॉलोनियों में निर्माण करना नियमों के खिलाफ है और भविष्य में इस तरह के अवैध निर्माणों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी." उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि "किसी भी जमीन की खरीद-फरोख्त से पहले उसकी वैधता की जांच अवश्य कर लें, ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े."
अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी जारी रहेगी कार्रवाईः डीटीपी दिनेश सिंह ने कहा कि "लोगों को चाहिए कि वे किसी भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें और ना ही कोई निर्माण कार्य करें, ताकि भविष्य में कानूनी कार्रवाई से बचा जा सके." प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध निर्माणों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी.