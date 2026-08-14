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सावधान! हिमाचल में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, इन 6 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने आज (शुक्रवार, 14 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के दो जिलों मंडी और सिरमौर में एक-दो जगहों पर भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने ऊना, बिलासपुर, चंबा और कांगड़ा जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी शुक्रवार 14 अगस्त को कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर, चंबा, सोलन, मंडी और शिमला जिले में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ एक-दो दौर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. इसके अलावा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

हिमाचल में मानसून का कहर, 955 करोड़ का नुकसान!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण गुरुवार शाम तक प्रदेश में 136 सड़कें बंद रहीं. भारी बारिश के कारण मंडी में सबसे ज़्यादा 48 सड़कें बंद रहीं. इसके अलावा कुल्लू जिले में 37, शिमला जिले में 26, चंबा जिले में 7, सिरमौर जिले में 6, कांगड़ा जिले में 5, ऊना जिले में 4, लाहौल-स्पीति जिले में 2 और किन्नौर जिले में एक सड़क बंद रही. भारी बारिश की वजह से प्रदेश में 242 वाटर सप्लाई स्कीम और 9 ट्रांसफार्मर ठप रहे. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 955 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 77 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें लैंडस्लाइड में 14 और फ्लैश फ्लड से एक की मौत शामिल है.

19 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (शुक्रवार, 14 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 14 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 15 और 16 अगस्त को प्रदेश में एक-दो जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. 17 और 18 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 19 अगस्त को प्रदेश में एक-दो जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. 19 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

19 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में 1 से 12 अगस्त के बीच सामान्य 116 MM के मुकाबले 103.5 MM बारिश हुई है, जो 11 फीसदी कम है. धर्मशाला में बुधवार शाम से पिछले 24 घंटों में 52 MM बारिश हुई है, जबकि रोहड़ू में 22 MM, खदराला में 17 MM और कसौली में 12 MM बारिश हुई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश के कारण प्रदेश में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.

भारी बारिश के चलते प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसलने की संभावना है.

भारी से बहुत भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.

भारी बारिश की वजह जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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