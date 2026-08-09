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अगले 48 घंटे हिमाचल के इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल! भारी बारिश से 153 सड़कें बंद

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाच प्रदेश में फिलहाल मानसून से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. इस दिन तक भारी बारिश की संभावना.

Himachal Weather Update 9 August
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 7:48 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 9:11 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून एक बार फिर से अपना रंग बदलने जा रहा है. पिछले कुछ दिनों से प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश का दौर जारी है. मूसलाधार बारिश से प्रदेश में 153 सड़कें बंद हैं, जिसके चलते जनजीवन अस्त-व्यस्त है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले एक सप्ताह तक भारी बारिश से राहत नहीं मिलने वाली है. अगले 48 घंटे फिर से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मूसलाधार बारिश के कारण प्रदेश में 153 सड़कें बंद हो गई हैं. शनिवार (8 अगस्त) सुबह तक 77 वाटर सप्लाई स्कीम और 92 ट्रांसफॉर्मर भी ठप रहे. मंडी जिले में सबसे अधिक 65 सड़कें, कुल्लू में 42, शिमला में 26, सिरमौर में 8, कांगड़ा जिले में 5, चंबा जिले में 4 और ऊना जिले में 3 सड़कें बाधित रहीं. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 835 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

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जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (रविवार, 9 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज ऊना, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, मंडी, सोलन, कुल्लू और बिलासपुर जिले में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भी एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर होने के कारण मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

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14 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 12 से 14 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 14 अगस्त तक तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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14 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार शाम से प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है. धर्मशाला में सबसे अधिक 51.2 MM बारिश हुई है. वही, बजौरा 31.5 MM, मनाली में 22 MM, स्लैपर में 21.8 MM, भुंतर में 21 MM, मुरारी देवी में 20 MM, कोठी में 18 MM, मंडी के जोगिंदरनगर में 16 MM, सराहन में 15.6 MM और शिमला में 15 MM बारिश हुई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश की वजह से बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां फिसलने की संभावना है.
  • भारी से बहुत भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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Last Updated : August 9, 2026 at 9:11 AM IST

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