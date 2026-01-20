ETV Bharat / state

येलो लाइन से सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, 1500 वाहन हो सकेंगे पार्क

नगर निगम की ये पहल शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

Solan Yellow Line Parking
सोलन में शुरू की येलो लाइन पार्किंग की व्यवस्था (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 20, 2026 at 5:58 PM IST

सोलन: सोलन शहर में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग की समस्या अब धीरे-धीरे सुलझती नजर आ रही है. बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग आम समस्या बन चुकी थी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम लगता था, बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम सोलन ने शहर में येलो लाइन पार्किंग व्यवस्था लागू करने की पहल शुरू कर दी है. जिससे शहर में व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

नगर निगम सोलन ने शहर में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए येलो लाइन लगाने का कार्य शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी जाएगी. पहले चरण में 700 मीटर रनिंग एरिया में येलो लाइन लगाई जा रही है, जिससे लगभग 150 वाहनों को पार्क करने की सुविधा मिलेगी. यह पहल शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

वार्ड स्तर पर होगी पार्किंग व्यवस्था

नगर निगम की योजना केवल पहले चरण तक सीमित नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, वार्ड स्तर पर इस योजना को लागू करते हुए कुल करीब 1500 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इससे न सिर्फ मुख्य सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग कम होगी, बल्कि मोहल्लों और वार्डों में भी यातायात का दबाव घटेगा. नगर निगम शहर के सभी वार्डों में पार्किंग की संभावनाएं तलाश रहा है.

नगर निगम सोलन की मेयर उषा शर्मा ने बताया, "शहर में येलो लाइन लगाने का कार्य शुरू हो चुका है. पहले चरण में 700 मीटर क्षेत्र में 150 वाहनों के लिए पार्किंग सुविधा दी जा रही है. आगामी दिनों में पार्किंग अलॉट की जाएगी, जिसमें पहले से वहां वाहन खड़े करने वाले स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी." मेयर ने यह भी स्पष्ट किया कि पार्किंग शुल्क तय करने का प्रस्ताव आम सभा में रखा जाएगा और सभी पार्षदों की सहमति के बाद ही शुल्क निर्धारित किया जाएगा.

अवैध पार्किंग पर लगेगी लगाम

अब तक येलो लाइन न होने के कारण सोलन शहर में अवैध पार्किंग एक बड़ी समस्या बनी हुई थी. मुख्य सड़कों और वार्डों में वाहन बेतरतीब ढंग से खड़े कर दिए जाते थे, जिससे जाम की स्थिति बनी रहती थी. येलो लाइन लागू होने से अवैध पार्किंग पर रोक लगेगी और लोगों को तय स्थानों पर ही वाहन खड़े करने होंगे.

नगर निगम सोलन ने लोक निर्माण विभाग और पुलिस विभाग के सहयोग से शहर में मार्किंग का काम शुरू कर दिया है. पहले चरण में चंबाघाट से पुराने बस स्टैंड तक, सपरून में आजीविका परिसर के पास और शामती क्षेत्र में येलो लाइन लगाई गई है. दूसरे चरण के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है और मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

गौरतलब है कि सोलन शहर में करीब 30 हजार छोटे-बड़े वाहन हैं, जिनमें से अधिकांश सड़क किनारे ही पार्क किए जाते हैं. वर्तमान में शहर में लगभग सात सार्वजनिक पार्किंग स्थल और तीन से चार निजी पार्किंग मौजूद हैं. इसके अलावा अग्निशमन विभाग और नगर निगम कार्यालय के पास नई पार्किंग विकसित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है.

