येलो लाइन से सोलन में खत्म होगी पार्किंग की समस्या, 1500 वाहन हो सकेंगे पार्क

सोलन: सोलन शहर में लंबे समय से चली आ रही पार्किंग की समस्या अब धीरे-धीरे सुलझती नजर आ रही है. बढ़ती आबादी और वाहनों की संख्या के कारण शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग आम समस्या बन चुकी थी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम लगता था, बल्कि आम लोगों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए नगर निगम सोलन ने शहर में येलो लाइन पार्किंग व्यवस्था लागू करने की पहल शुरू कर दी है. जिससे शहर में व्यवस्थित पार्किंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी.

नगर निगम सोलन ने शहर में पार्किंग व्यवस्था सुधारने के लिए येलो लाइन लगाने का कार्य शुरू कर दिया है. इस योजना के तहत सड़क किनारे निर्धारित स्थानों पर वाहनों की पार्किंग की अनुमति दी जाएगी. पहले चरण में 700 मीटर रनिंग एरिया में येलो लाइन लगाई जा रही है, जिससे लगभग 150 वाहनों को पार्क करने की सुविधा मिलेगी. यह पहल शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है.

वार्ड स्तर पर होगी पार्किंग व्यवस्था

नगर निगम की योजना केवल पहले चरण तक सीमित नहीं है. अधिकारियों के अनुसार, वार्ड स्तर पर इस योजना को लागू करते हुए कुल करीब 1500 वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी. इससे न सिर्फ मुख्य सड़कों पर अव्यवस्थित पार्किंग कम होगी, बल्कि मोहल्लों और वार्डों में भी यातायात का दबाव घटेगा. नगर निगम शहर के सभी वार्डों में पार्किंग की संभावनाएं तलाश रहा है.