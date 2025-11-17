SMS अस्पताल में अब मिलेगी येलो फीवर और एडल्ट वैक्सीनेशन की सुविधा, जल्द शुरू होगी ओपीडी
SMS अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8 से 9 और दोपहर में 2 से 3 बजे तक संचालित किया जाएगा.
Published : November 17, 2025 at 5:38 PM IST
जयपुर: प्रदेश के सबसे बड़े सवाई मानसिंह अस्पताल में मरीजों के इलाज के लिए हर दिन सुविधाओं में विस्तार किया जा रहा है. इसी के तहत अस्पताल प्रशासन अब येलो फीवर एवं एडल्ट वैक्सीनेशन के लिए एक नई ओपीडी शुरू करने जा रहा है, जो धनवंतरि ओपीडी ब्लॉक की पहली मंजिल में संचालित होगी.
एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि "अस्पताल में मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके और सभी तरह का इलाज एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो, हम इसकी कोशिश लगातार कर रहे हैं. हमारा प्रयास है कि अस्पताल में आवश्यक टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध हो." उन्होंने बताया कि अस्पताल में अब जल्द ही येलो फीवर और एडल्ट वैक्सीनेशन की सुविधा भी मिल सकेगी. SMS अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर सुबह 8-9 और दोपहर में 2-3 बजे तक संचालित किया जाएगा.
इसे भी पढ़ें- दुनिया का दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ डर्मेटोलॉजी बन रहा एसएमएस अस्पताल में, सिर से झड़ने वाले बाल वापस उग सकेंगे
विदेश यात्रा के लिए जरुरी: डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि येलो फीवर वैक्सीनेशन विदेशी यात्रा के लिए काफी जरूरी होता है. अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका देशों की यात्रा करने से पहले येलो फीवर वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है. इससे पहले वैक्सीनेशन के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था और अन्य अस्पतालों का रुख करना पड़ता था, जबकि एडल्ट वैक्सीनेशन विशेष रूप से वृद्धावस्था में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है.
ये टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध: डॉक्टर माहेश्वरी ने बताया कि अस्पताल में शुरू हो रहे इस वैक्सीनेशन सेंटर में येलो फीवर टीकाकरण (अंतरराष्ट्रीय प्रमाणपत्र सहित) दिया जाएगा. इसके अलावा एडल्ट वैक्सीनेशन की बात करें तो टेटनस, डिप्थीरिया, परटूसिस (Tdap/Td), मीजल्स, मम्प्स, रूबेला (MMR), हेपेटाइटिस A और B, इन्फ्लुएंजा, न्यूमोकोकल, Hib तथा ह्यूमन पैपिलोमावायरस (HPV) आदि के टीकाकरण की सुविधाएं भी मिल सकेंगी.
इसे भी पढ़ें- SMS अस्पताल की बड़ी उपलब्धि, 6 किलो का दुर्लभ ट्यूमर निकाला, मरीज की हालत सामान्य