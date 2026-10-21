धमतरी में पीला दशहरा, 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन, मां मंदर माई की ज्योत जवारा शोभायात्रा
101 मनोकामना ज्योत के साथ धमतरी में विसर्जन यात्रा निकली. सफेद साड़ी में नजर आईं महिलाएं और युवतियां. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 21, 2026 at 11:04 PM IST
धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम एक बार फिर देखने को मिला. पीला दशहरा के अवसर पर शहर के मराठापारा स्थित मां मंदर माई मंदिर से ज्योत-जवारा और कलश विसर्जन के लिए भव्य शोभायात्रा निकाली गई. करीब 200 साल से चली आ रही इस परंपरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. माता के जयकारों, बाजे-गाजे और भक्तिमय माहौल के बीच निकली शोभायात्रा में महिलाओं और युवतियों ने सिर पर ज्योत के कलश धारण किए, वहीं बाना लेने वाले युवाओं ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया.
189 मनोकामना ज्योत जलाई गई
इस वर्ष मंदिर में करीब 189 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई थीं. माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन यात्रा प्रारंभ हुई. 101 ज्योत के साथ मराठापारा स्थित मंदिर से निकली शोभायात्रा सदर बाजार रोड और गणेश चौक होते हुए शीतला मंदिर पहुंची. यहां महिमासागर तालाब में कलश और जवारा की पूजा-अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन किया गया.
महिलाओं ने धारण किए ज्योत के कलश
मां मंदर माई की शोभायात्रा में शामिल महिलाओं और युवतियों की सफेद साड़ी में विशेष धार्मिक वेशभूषा आकर्षण का केंद्र रही. मंदिर की परंपरा के अनुसार ज्योत धारण करने वाली महिलाओं को सफेद वस्त्र, विशेषकर सफेद साड़ी में पंजीयन कराना होता है. श्रद्धालु सिर पर ज्योत और कलश लेकर माता के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़े. रास्ते में मराठापारा सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने पूजा की थाल सजाकर जवारा की पूजा की और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की.
तीन पीढ़ियों से पूजा की जिम्मेदारी निभा रहे पुजारी
मंदिर के पुजारी राजकुमार ध्रुव ने बताया कि मां मंदर माई की आराधना और ज्योत-जवारा विसर्जन की परंपरा पीढ़ी-दर-पीढ़ी चली आ रही है. उनके परिवार की यह तीसरी पीढ़ी है, जो मंदिर में पूजा-अर्चना की जिम्मेदारी निभा रही है. नवरात्र के दौरान मंदिर में विशेष पूजा होती है और श्रद्धालु अपनी मनोकामना लेकर ज्योत प्रज्वलित करवाते हैं. उन्होंने बताया कि माता के प्रति लोगों की गहरी आस्था है. दूर-दूर से भक्त अपनी मन्नत लेकर मंदिर पहुंचते हैं और मनोकामना ज्योत जलवाते हैं. श्रद्धालुओं का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई मुराद मां मंदर माई पूरी करती हैं.
बाना धारण कर युवा करते हैं मनोकामना
मंदिर की इस परंपरा में बाना धारण करने वाले युवाओं की भी अहम भूमिका रहती है. स्थानीय निवासी सीतेश पवार ने बताया कि वह पिछले करीब 18 वर्षों से इस परंपरा को देखते आ रहे हैं. उनके अनुसार, यह परंपरा काफी पुरानी है और इस वर्ष भी बड़ी संख्या में युवाओं ने अपनी मनोकामना के लिए बाना धारण किया. उन्होंने बताया कि बाना लेने की परंपरा मराठापारा से आगे क्षेत्र में देखने को मिलती है. श्रद्धालु अपनी आस्था के अनुसार माता की आराधना करते हुए आगे बढ़ते हैं. विंध्यवासिनी मंदिर तक बाना धारण करने की परंपरा निभाई जाती है, इसके बाद कुछ श्रद्धालु जमीन पर लेटकर अपनी मनोकामना व्यक्त करते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यहां पूजा-विधि में विशेष सावधानी और परंपराओं का ध्यान रखा जाता है.
मन्नत लेकर शामिल हुए श्रद्धालु
शोभायात्रा में शामिल श्रद्धालुओं ने कहा कि वे अपनी मनोकामना लेकर माता की ज्योत-जवारा यात्रा में शामिल हुए हैं. सिर पर ज्योत का कलश धारण कर विसर्जन के लिए निकले भक्तों के चेहरे पर आस्था और श्रद्धा साफ दिखाई दी. पूरे मार्ग में भक्तिमय माहौल बना रहा और जगह-जगह लोगों ने माता की पूजा कर आशीर्वाद मांगा.
धमतरी में मां मंदर माई की ज्योत-जवारा विसर्जन यात्रा केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि शहर की सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है. करीब दो शताब्दियों से चली आ रही यह परंपरा आज भी नई पीढ़ी को अपनी आस्था और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ रही है.