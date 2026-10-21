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धमतरी में पीला दशहरा, 200 साल पुरानी परंपरा का निर्वहन, मां मंदर माई की ज्योत जवारा शोभायात्रा

धमतरी में आस्था और परंपरा संगम ( ETV BHARAT )

धमतरी : छत्तीसगढ़ के धमतरी में आस्था और परंपरा का अनूठा संगम एक बार फिर देखने को मिला. पीला दशहरा के अवसर पर शहर के मराठापारा स्थित मां मंदर माई मंदिर से ज्योत-जवारा और कलश विसर्जन के लिए भव्य शोभायात्रा निकाली गई. करीब 200 साल से चली आ रही इस परंपरा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. माता के जयकारों, बाजे-गाजे और भक्तिमय माहौल के बीच निकली शोभायात्रा में महिलाओं और युवतियों ने सिर पर ज्योत के कलश धारण किए, वहीं बाना लेने वाले युवाओं ने भी सबका ध्यान आकर्षित किया.

189 मनोकामना ज्योत जलाई गई इस वर्ष मंदिर में करीब 189 मनोकामना ज्योत प्रज्वलित की गई थीं. माता की विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद विसर्जन यात्रा प्रारंभ हुई. 101 ज्योत के साथ मराठापारा स्थित मंदिर से निकली शोभायात्रा सदर बाजार रोड और गणेश चौक होते हुए शीतला मंदिर पहुंची. यहां महिमासागर तालाब में कलश और जवारा की पूजा-अर्चना करने के बाद उनका विसर्जन किया गया.