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वाराणसी में मरीजों को मिलेगी राहत; प्राइवेट अस्पतालों के बाहर लगाना होगा पीला बोर्ड, जानिये क्यों है जरूरी?

वाराणसी : शहर के प्राइवेट अस्पतालों को अब अपने यहां मौजूद सारी जानकारी को पीले रंग के बैकग्राउंड वाले बड़े सूचना बोर्ड पर लिखना अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी न लिखने और मनमानी करने वाले अस्पतालों के लाइसेंस रद्द करने संदर्भित निर्देश जारी किया है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ एनपी सिंह का कहना है कि यह अनिवार्य इसलिए भी है कि आयुष्मान के तहत पंजीकृत अस्पताल के अंदर सुविधा क्या है, कौन से डॉक्टर हैं, जांच की क्या सुविधाएं हैं, इन सारी जानकारी को इस बोर्ड पर लिखना बेहद जरूरी है.

उन्होंने बताया कि आदेश के मुताबिक, अस्पताल के मुख्य गेट पर लगभग पांच फीट पीले बैकग्राउंड और काले अक्षरों वाला बोर्ड लगाना अनिवार्य है. जिससे हर अस्पताल और नर्सिंग होम को तो विशेष तौर पर लगाना है. यह आदेश क्लीनिक के लिए भी है, लेकिन बड़े स्तर पर संचालित होने वाले क्लीनिक को इसका पालन करना होगा.

उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई लोगों के द्वारा शासन स्तर पर की गई थी. जिसके बाद यह आदेश जारी किया गया है कि पहले से दिए गए आदेश के मुताबिक, अस्पतालों के मुख्य द्वार पर या कैंपस के अंदर घुसने के साथ ही पीले बोर्ड पर काले अक्षरों में अस्पताल का नाम सुविधा और उपलब्ध डॉक्टर और अन्य सुविधाओं की पूरी जानकारी देनी होगी.

आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिलेगा या नहीं या फिर जांच के लिए कौन-कौन सी सुविधाओं के साथ आईसीयू, एनआईसीयू या अन्य सुविधाओं की उपलब्धता है या नहीं, इन सारी जानकारी को अस्पतालों को अपने यहां लिखना अनिवार्य होता है.

उनका कहना है कि निजी अस्पतालों के बाहर कोई जानकारी नहीं होती. जिसकी वजह से मरीज या उनके परिजनों को यह नहीं पता चल पाता है कि अंदर कौन से डॉक्टर हैं, उनकी फीस कितनी है, कौन-कौन सी सुविधाएं यहां मौजूद हैं.

उन्होंने बताया कि इसके जरिए लोगों को यह पहले से पता चल पाएगा कि अंदर अस्पताल में किन सुविधाओं का लाभ उन्हें मिलेगा, ताकि वह आयुष्मान के तहत वहां जाएं और बेहतर इलाज पा सके.

उन्होंने बताया कि बोर्ड पर अस्पतालों को पूरा नाम रजिस्ट्रेशन का नंबर उपलब्ध, डॉक्टर के नाम, उनकी डिग्री, उनकी मौजूदगी और उपलब्धता का समय ओपीडी और इमरजेंसी की फीस हर डॉक्टर की फीस कौन-कौन सी सुविधाएं मौजूद हैं. जिसमें आईसीयू, वेंटिलेटर, एक्सरे, लैब संदर्भित जांच और अन्य समस्त जानकारियां इसमें लिखना अनिवार्य है.







उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अलावा सरकार की पंडित दीनदयाल उपाध्याय हेल्थ केयर योजना या अन्य कोई भी सरकारी योजना का लाभ अस्पताल में उपलब्ध है कि नहीं इसकी जानकारी के अलावा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का नंबर, एंबुलेंस के इमरजेंसी नंबर व टोल फ्री शिकायत नंबर की मौजूदगी इस बोर्ड पर लिखनी अनिवार्य है.





मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि पीला रंग इसलिए सेलेक्ट किया गया है ताकि इस पर लिखे गए काले अक्षर किसी को भी दूर से दिखाई दें. मुख्य द्वार पर इसे लगवाने के पीछे भी वजह यही है कि घुसते साथ ही कोई भी व्यक्ति अस्पताल से संदर्भित सारी जानकारियां देख सके और समझ सके. उसके साथ किसी भी तरह की गलत जानकारी न दी जाए.





उन्होंने बताया कि कई अस्पताल छोटे अक्षरों में या अंदर काउंटर पर रेट लिस्ट लगा देते हैं जो किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मुख्य गेट पर ही यह सारी जानकारी पीले बोर्ड में काले अक्षरों पर लिखनी अनिवार्य है. उन्होंने बताया कि वाराणसी में लगभग 600 से ज्यादा प्राइवेट अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़े हैं.





मुख्य चिकित्सा अधिकारी का कहना है कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग में सभी अस्पतालों को 15 दिन का समय दिया है. इसके बाद शहर में जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी. पहली बार चेतावनी और दूसरी बार जुर्माने के साथ और तीसरी बार अस्पताल के लाइसेंस को निरस्त किया जाएगा.





स्थानीय लोगों का कहना है कि यह बहुत जरूरी है, क्योंकि अस्पतालों में इलाज के लिए लोग जाते हैं, उनको जानकारी ही नहीं होती. आयुष्मान योजना का लाभ अस्पताल में किस रूप में दिया जा रहा है, कौन डॉक्टर यहां मौजूद है? एनरोल्ड बीमारी के लिए किस डॉक्टर से मिलना है या फिर जिस बीमारी के लिए आयुष्मान योजना के तहत इलाज करवाना उसका एनरोलमेंट यहां है भी कि नहीं. यह सारी जानकारी मिलने से पब्लिक पहले ही समझ जाएगी कि किस अस्पताल में जाना है और किस में नहीं.





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