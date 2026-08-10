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सावधान! हिमाचल में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे इन जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के पांच जिले और मंगलवार को 6 जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Orange Alert For Heavy Rain in Himachal
हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 10, 2026 at 7:42 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में हिमाचल प्रदेश के पांच से छह जिलों में अलग-अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज और येलो अलर्ट' जारी किया है.

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण प्रदेश में 118 सड़कें बंद हैं. मंडी जिले में सबसे अधिक 44 सड़कें बंद हैं, इसके बाद कुल्लू में 39, शिमला में 13, चंबा में 7, सिरमौर में 6, कांगड़ा में 5, ऊना में 3 और सोलन जिले में एक सड़क बंद है. मानसून सीजन 18 वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए हैं. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 835 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है.

Orange Alert For Heavy Rain in Himachal
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 10 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के पांच जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने आज कांगड़ा और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, बिलासपुर, मंडी और सोलन जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.

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15 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज (सोमवार, 10 अगस्त) और कल (मंगलवार, 11 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 और 11 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 12 से 15 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 15 अगस्त तक तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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15 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है. सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 38.2 MM बारिश हुई है. इसके अलावा शिमला जिले के सराहन में 25.8 MM, घरमौर में 5.6 MM, धर्मशाला में 6.2 MM, जोत और कुकुमसेरी में 2.8 MM, और देहरा गोपीपुर और कोटखाई में 2.3 MM में बारिश हुई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश की वजह से विभिन्न क्षेत्रों में बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियां फिसलने की संभावना है.
  • भारी से बहुत भारी बारिश की वजह से सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अवश्य करें.

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