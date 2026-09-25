बिहार के 19 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट, निचले इलाकों में रहें सतर्क
बिहार में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे 19 जिलों में येलो अलर्ट है. मौसम केंद्र के अनुसार मेघ गर्जन-तेज हवा के साथ बारिश.
Published : September 25, 2026 at 7:31 AM IST
पटना: बिहार में एक बार फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई है. देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है, फिर भी राज्य में लगातार वर्षा हो रही है. मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है.
कब तक जारी रहेगी बारिश
मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी. 27 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना है. बुधवार शाम से मौसम अचानक बदला और गुरुवार को भी दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे गर्मी से राहत मिली.
September 24, 2026
किन जिलों में चेतावनी जारी
अलर्ट वाले जिलों में पटना, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद तथा जहानाबाद शामिल हैं. इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं.
कोसी बराज पर हाई अलर्ट
नेपाल और सुपौल के कैचमेंट क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए कोसी बराज पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. प्रशासन माइकिंग के जरिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार सावधान कर रहा है.
#अधिकतम #तापमान और #परिवर्तन पिछले 24 घंटा #बिहार जिलों से। pic.twitter.com/2ARg4vWWUN— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 24, 2026
बारिश के पीछे सक्रिय सिस्टम
मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से राज्य में नमी बढ़ गई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बना डीप डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. ऊपरी वायुमंडल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है. इन कारणों से हवा में अस्थिरता बनी हुई है. बिहार से मानसून की पूरी विदाई में अभी समय लगेगा.
September 24, 2026
पटना का तापमान और बारिश का हाल
लगातार बारिश से तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आई है. पटना का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 25.7 मिमी और शाम 5:30 बजे तक अतिरिक्त 14.4 मिमी बारिश दर्ज हुई. राज्य में सबसे अधिक बारिश खगड़िया में 74 मिमी हुई. कई जगहों पर 40-50 मिमी या उससे अधिक वर्षा हुई. अगले दो दिन तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा.
मौसम #चेतावनी #बिहार #दिन-1 से दिन-7 तक pic.twitter.com/lA9gh3Mdqs— Mausam Bihar- IMD Patna (@imd_patna) September 24, 2026
राज्य में अब भी कम बारिश
इस मानसून सीजन में बिहार में सामान्य से 36 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. 24 सितंबर तक 949.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 612 मिमी ही दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में कटिहार में 67 मिमी और पटना में भी अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.
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