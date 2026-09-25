ETV Bharat / state

बिहार के 19 जिलों में बारिश का हाई अलर्ट, निचले इलाकों में रहें सतर्क

बिहार में तेज बारिश शुरू हो गई है, जिससे 19 जिलों में येलो अलर्ट है. मौसम केंद्र के अनुसार मेघ गर्जन-तेज हवा के साथ बारिश.

BIHAR WEATHER UPDATE
बिहार में बारिश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 25, 2026 at 7:31 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार में एक बार फिर झमाझम बारिश शुरू हो गई है. देश के उत्तर-पश्चिम हिस्से से मानसून की विदाई हो चुकी है, फिर भी राज्य में लगातार वर्षा हो रही है. मौसम विभाग ने 19 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इन इलाकों में मेघ गर्जन, बिजली गिरने और तेज हवाओं की आशंका जताई गई है.

कब तक जारी रहेगी बारिश

मौसम केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक यह स्थिति बनी रहेगी. 27 सितंबर तक राज्य के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश, वज्रपात और आंधी की संभावना है. बुधवार शाम से मौसम अचानक बदला और गुरुवार को भी दिनभर रुक-रुककर बारिश होती रही, जिससे गर्मी से राहत मिली.

किन जिलों में चेतावनी जारी

अलर्ट वाले जिलों में पटना, नालंदा, गया, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय के अलावा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण, बक्सर, भोजपुर, कैमूर, रोहतास, अरवल, औरंगाबाद तथा जहानाबाद शामिल हैं. इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. शेष जिलों में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं.

कोसी बराज पर हाई अलर्ट

नेपाल और सुपौल के कैचमेंट क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश को देखते हुए कोसी बराज पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है. प्रशासन माइकिंग के जरिए निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को लगातार सावधान कर रहा है.

बारिश के पीछे सक्रिय सिस्टम

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार एक साथ कई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने से राज्य में नमी बढ़ गई है. दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. आंध्र प्रदेश के तटीय इलाके में बना डीप डिप्रेशन उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ रहा है. ऊपरी वायुमंडल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी मौजूद है. इन कारणों से हवा में अस्थिरता बनी हुई है. बिहार से मानसून की पूरी विदाई में अभी समय लगेगा.

पटना का तापमान और बारिश का हाल

लगातार बारिश से तापमान में दो से चार डिग्री की गिरावट आई है. पटना का अधिकतम तापमान 25.7 डिग्री सेल्सियस पर आ गया. गुरुवार सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में 25.7 मिमी और शाम 5:30 बजे तक अतिरिक्त 14.4 मिमी बारिश दर्ज हुई. राज्य में सबसे अधिक बारिश खगड़िया में 74 मिमी हुई. कई जगहों पर 40-50 मिमी या उससे अधिक वर्षा हुई. अगले दो दिन तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा.

राज्य में अब भी कम बारिश

इस मानसून सीजन में बिहार में सामान्य से 36 प्रतिशत कम वर्षा हुई है. 24 सितंबर तक 949.4 मिमी बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन केवल 612 मिमी ही दर्ज की गई. पिछले 24 घंटे में कटिहार में 67 मिमी और पटना में भी अच्छी खासी बारिश रिकॉर्ड की गई. अधिकारी लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें-

ओडिशा-आंध्र तट से टकराया 'अर्नब' चक्रवात; भारी बारिश और तूफान से मची तबाही, राउरकेला में ढहा 150 फीट का पंडाल

डीप डिप्रेशन का असर: ओडिशा के मलकानगिरी में भारी बारिश का कहर, कई पुलों को नुकसान, NH 326 पर यातायात बाधित

TAGGED:

HEAVY RAIN IN BIHAR
बिहार में बारिश
बंगाल की खाड़ी में दबाव
BIHAR NEWS
BIHAR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.