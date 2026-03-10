ETV Bharat / state

झारखंड में वज्रपात और तेज हवा का खतरा, येलो अलर्ट जारी, 13 मार्च तक कई जिलों में आंधी-तूफान की आशंका

झारखंड में मौसम बदल रहा है. मौसम केंद्र, रांची ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो-अलर्ट जारी किया है.

JHARKHAND WEATHER REPORT
सांकेतिक तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : March 10, 2026 at 4:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रिपोर्ट- राजेश कुमार सिंह

रांचीः झारखंड में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल चुका है. रांची में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं. मौसम केंद्र, रांची ने राज्य के कई जिलों में वज्रपात और तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. यह सिलसिला 10 मार्च से शुरू होकर 13 मार्च तक देखने को मिल सकता है. इस दौरान राज्य के कई हिस्सों में गरज-चमक के साथ बारिश और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मंगलवार की शाम पश्चिमी सिंहभूम के कई इलाकों में तेज हवा और वज्रपात के साथ बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है.

11 और 12 मार्च को लेकर अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान खासकर राज्य के मध्य और उत्तरी जिलों में अलग-अलग जगहों पर वज्रपात की घटनाएं हो सकती हैं. इसे देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. मौसम केंद्र के अनुसार 11 और 12 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में इसी तरह का मौसम बना रहेगा. इनमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, रामगढ़, कोडरमा, सरायकेला-खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम समेत कई जिल शामिल हैं, जहां गरज-चमक के साथ तेज हवा चलने और वज्रपात की आशंका जताई गई है.

JHARKHAND WEATHER REPORT
झारखंड के प्रमुख शहरों का तापमान (Etv Bharat)

13 मार्च को इन जिलों में वज्रपात की संभावना

हालांकि 13 मार्च तक आते-आते इसका असर धीरे-धीरे कम हो जाएगा और मौसम की गतिविधियां राज्य के संथाल परगना क्षेत्र तक सीमित रह जाएंगी. इस दौरान देवघर, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और वज्रपात की संभावना बनी रहेगी.

सावधानी बरतने की अपील

मौसम केंद्र रांची ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि खराब मौसम के दौरान खुले स्थानों, खेतों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचें. साथ ही बिजली कड़कने के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी गई है. तेज हवा और वज्रपात के कारण कुछ स्थानों पर पेड़ की टहनियां टूटने और अस्थायी संरचनाओं को नुकसान पहुंचने की भी आशंका है. ऐसे में लोगों से मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर नजर रखने और सावधानी बरतने की अपील की गई है.

अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल

राजधानी रांची में पिछले 24 घंटे के दौरान अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 2.5 डिग्री अधिक है. वहीं न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड किया गया. जमशेदपुर में अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. डाल्टनगंज में भी गर्मी का असर दिखा, जहां अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री और न्यूनतम 21.7 डिग्री सेल्सियस रहा.

वहीं बोकारो में अधिकतम तापमान 27.1 डिग्री और न्यूनतम 21.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि चाईबासा में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री और न्यूनतम 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार राज्य में सबसे अधिक अधिकतम तापमान सरायकेला में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं सबसे कम न्यूनतम तापमान लातेहार में 17.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

ये भी पढ़ें:

झारखंड में बदला मौसम का मिजाज, कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना, 9-10 मार्च को वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट

झारखंड में गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना, 9 मार्च को तेज हवा और वज्रपात का अलर्ट

झारखंड में बढ़ेगा तापमान, 7 मार्च से कई जिलों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना

TAGGED:

WEATHER
झारखंड का मौसम
WEATHER REPORT IN JHARKHAND
JHARKHAND WEATHER REPORT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.