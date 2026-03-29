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बिहार में अगले 3 दिन भारी, आंधी-बारिश का अलर्ट.. मौसम विभाग की चेतावनी

बिहार में मौसम बदल गया है. 31 मार्च तक बारिश, वज्रपात और आंधी का यलो अलर्ट जारी किया गया है. जानें आपके जिले का हाल.

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बिहार में मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : March 29, 2026 at 10:25 AM IST

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पटना: बिहार में मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है. ऐसा उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और उत्तरी बांग्लादेश के आसपास हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के कारण हो रहा है. राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए हुए हैं और आंधी-पानी की गतिविधियां बढ़ गई हैं. मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने इस बदलते मौसम को देखते हुए 31 मार्च तक सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है.

मेघ गर्जन-वज्रपात के साथ आंधी-पानी की चेतावनी: मौसम विभाग के अनुसार, अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी पटना सहित राज्य के अधिकांश हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना जताई गई है. राज्य के उत्तरी और पूर्वी जिलों में मौसम की यह गतिविधि ज्यादा सक्रिय रहने की उम्मीद है.

उत्तरी बिहार में यलो अलर्ट: बिहार के उत्तरी भागों में स्थित सुपौल, जमुई, बांका, कटिहार, भागलपुर, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और मुंगेर जिलों में मेघ गर्जन के साथ आंधी-पानी को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है. इन इलाकों में लोगों को सतर्क रहने और खुली जगहों पर न जाने की सलाह दी गई है.

बीते 24 घंटों में भारी बारिश: बीते 24 घंटों के दौरान बिहार के कई जिलों में अच्छी खासी वर्षा दर्ज की गई. अररिया जिले के रानीगंज में सबसे ज्यादा 50.4 मिलीमीटर बारिश हुई. इसके अलावा खगड़िया में 45 मिलीमीटर, भागलपुर के सोनहलुआ में 32.8 मिलीमीटर और किशनगंज के ठाकुरगंज में 32.6 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई. इस बारिश ने गर्मी से कुछ राहत जरूर दी, लेकिन फसलों को नुकसान भी पहुंचाया.

तापमान में गिरावट, पटना में 6 डिग्री की कमी: मौसम में आए बदलाव के कारण पटना समेत राज्य के अधिकांश जिलों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई. पटना का अधिकतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस गिरकर 30.1 डिग्री सेल्सियस रह गया. वहीं रोहतास के बिक्रमगंज में सबसे ज्यादा 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. शनिवार को पटना सहित कई इलाकों में बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली.

फसलों को पहुंचा नुकसान: राज्य में पिछले कुछ दिनों से चल रही आंधी-पानी की गतिविधियों से आम, लीची, केला समेत अन्य बागानी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है. किसानों को इस मौसम के बदलाव से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर फलों की पत्तियां और छोटे-छोटे फल हवा की तेज रफ्तार से टूटकर गिर गए.

प्रमुख शहरों में दर्ज हुई वर्षा: विभिन्न शहरों में हुई वर्षा के आंकड़ों के अनुसार, खगड़िया में 45 मिलीमीटर, भागलपुर के सोनहलुआ में 32.8 मिलीमीटर, किशनगंज के ठाकुरगंज में 32.6 मिलीमीटर, भागलपुर में 32.4 मिलीमीटर, खगड़िया के बालतारा में 31.4 मिलीमीटर, पूर्णिया के जलालगढ़ में 27.5 मिलीमीटर, पूर्णिया के बैसा में 24.6 मिलीमीटर और कटिहार के कोरहा में 22.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई. अन्य कई जगहों पर भी 18 से 22 मिलीमीटर तक वर्षा हुई.

आगे भी सतर्क रहने की जरूरत: मौसम विभाग ने 31 मार्च तक राज्य के कई हिस्सों में ऐसी ही मौसम गतिविधियां जारी रहने की संभावना जताई है. लोगों को सलाह दी गई है कि वे मौसम संबंधी अपडेट नियमित रूप से चेक करते रहें और आंधी-वज्रपात के समय सुरक्षित स्थान पर रहें. किसान भी अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय करें.

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