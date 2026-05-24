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फर्रुखाबाद में तीन दिन तक "येलो अलर्ट" जारी; 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने की संभावना, जिला प्रशासन ने की ये अपील

फर्रुखाबाद : जिले में आगामी तीन दिनों तक भीषण गर्मी और लू का प्रकोप देखने को मिल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी प्रभाव आधारित मौसम पूर्वानुमान के जिला प्रशासन ने जनपद में "येलो अलर्ट" जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, इस अवधि में अधिकतम तापमान लगभग 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित होने की आशंका है. यह जानकारी जिला सूचना विभाग द्वारा दी गई है.





जिला सूचना विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के निर्देशन पर जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विस्तृत एडवाइजरी जारी की है. स्वास्थ्य विभाग, नगर निकाय, पंचायती राज विभाग, विद्युत विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग एवं आपदा प्रबंधन से जुड़े अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं.





जिला प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि अत्यधिक गर्मी एवं लू को गंभीरता से लेते हुए आवश्यक सावधानियां अपनाएं तथा बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं पहले से बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखें. जिला प्रशासन ने दोपहर 12 बजे से अपराह्न 3 बजे तक अत्यधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है. बाहर निकलते समय सिर को टोपी, गमछा या कपड़े से ढककर रखें.



पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें, भले ही प्यास न लगी हो. ORS, नींबू पानी, छाछ, लस्सी एवं अन्य तरल पदार्थों का सेवन करने की भी सलाह दी है. हल्के रंग एवं ढीले सूती कपड़े पहनें, धूप में निकलते समय छाता या कपड़े का उपयोग करने, बच्चों एवं बुजुर्गों को बंद वाहनों में अकेला न छोड़ने को कहा है.