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हिमाचल के इन पांच जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, इस दिन तक नहीं मिलने वाली भारी बारिश से राहत!

मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार, 9 जुलाई को) चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने इन पांचों जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.

शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश, लैंडस्लाइड और जगह-जगह सड़क मार्ग बाधित होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने 14 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने को लेकर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है. आज (गुरुवार 9 जुलाई को) प्रदेश के पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है.

मौसम का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, आज (गुरुवार, 9 जुलाई को) मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और और एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने का अनुमान है, जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी होने की संभावना है.

14 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के अनुसार, 14 जुलाई तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. शुक्रवार, 9 जुलाई से 13 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 14 जुलाई को प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 14 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

13 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, मंडी जिले के सैंडहोल में 7 सेमी, मंडी जिले के मंडी शहर में 6 सेमी, मंडी जिले के बलद्वाड़ा में 5 सेमी, मंडी जिले के मुरारी देवी में 5 सेमी, कांगड़ा जिले के धर्मशाला में 5 सेमी, सिरमौर जिले के श्रीरेणुका जी/दाधौ में 5 सेमी, हमीरपुर जिले के नेरी एडबल्यूएस में 4 सेमी, कांगड़ा जिले के पालमपुर में 3 सेमी, चंबा जिले के चुआरी में 3 सेमी, मंडी जिले के सुंदरनगर में 3 सेमी, बिलासपुर जिले के बिलासपुर सदर में 2 सेमी, हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में 2 सेमी, मंडी जिले के बग्गी में 2 सेमी, हमीरपुर जिले के भराड़ी में 2 सेमी, सिरमौर जिले के सराहन में 2 सेमी, ऊना जिले के रायपुर मैदान में 1 सेमी, सिरमौर जिले के पांवटा साहिब में 1 सेमी, मंडी जिले के जोगिंदरनगर में 1 सेमी, चंबा जिले के जोत में 1 सेमी, रामपुर बुशहर में 1 सेमील, भुंतरपोर्ट क्षेत्र में1 सेमी, लाहौल स्पीति के केलांग में 1 सेमी और सिरमौर जिले के धौलाकुआं में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई.

आगामी 5 दिनों के जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 9.08 डिग्री

बुधवार को सबसे कम न्यूनतम तापमान कुकुमसेरी में 9.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा नेरी में 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 2-6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर सकता है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण गाड़ियां फिसल सकती हैं.

मार्ग बाधित होने से ट्रैफिक जाम हो सकता है.

भारी बारिश के चलते स्थानीय ज़रूरी सेवाएं और रोज़ाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.

जनता से प्रशासन की अपील

वाहन चलाते समय हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

संवेदनशील इलाकों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के कारण पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

राज्य सरकार द्वारा जारी सलाह/गाइडलाइन का पालन करें.

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