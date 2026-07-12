हिमाचल में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी, इन जिलों में Heavy Rain का येलो अलर्ट
मानसून सीजन में हिमाचल के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार 14 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 12, 2026 at 8:39 AM IST
शिमला: मानसून सीजन हिमाचल के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में आम जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. विशेषकर ऊंचाई और मध्य ऊंचाई वाले इलाकों में इन दिनों बारिश कहर बनकर बरस रही है. कई जगहों पर सड़कें टूट गई हैं, जबकि कई क्षेत्रों में लैंडस्लाइड के चलते खासा नुकसान हो रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज़्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बाटरश दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने आज (रविवार, 12 जुलाई को) प्रदेश के पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.
हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, आज (रविवार, 10 जुलाई को) ऊना, बिलसापुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. ऐसे में मौसम विभाग ने इन छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, चंबा, कुल्लू, शिमला, सोलन, किन्नौर और लाहौल स्पीति में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है.
मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, आज (रविवार, 12 जुलाई को) मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश और और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है, जबकि, उच्च पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है.
14 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग के अनुसार, 14 जुलाई तक प्रदेश में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, 15 से 17 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 14 जुलाई तक प्रदेश के कई हिस्सों में अलग-अलग जगहों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिलों में 30-40 किलोमीटर प्रति घंट की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.
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