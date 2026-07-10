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सावधान! हिमाचल के इन पांच जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए झमाझम बारिश से कब मिलेगी राहत

हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश का दौर जारी है. मौसम विभाग के अनुसार अगले चार दिनों तक भारी बारिश की संभावना है.

HIMACHAL MONSOON HEAVY RAIN ALERT
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:05 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में मानसून जुलाई के दूसरे सप्ताह में भी पूरी रफ्तार में नजर आ रहा है. पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश हुई है. कई जिलों में भारी बारिश के साथ-साथ फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने 15 जुलाई तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और बिजली कड़कने को लेकर ऑरेंज एवं येलो अलर्ट जारी किया है. आज (शुक्रवार 10 जुलाई को) प्रदेश के पांच जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

सामान्य से कम बारिश की संभावना

हिमाचल प्रदेश में 10 से 16 जुलाई तक अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से कम बारिश की संभावना है, लेकिन 17 से 23 जुलाई के बीच प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा का अनुमान है. इस दौरान कई क्षेत्रों में भारी बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है. हिमाचल में मानसून का अगला पखवाड़ा दो बिल्कुल अलग तस्वीरें लेकर आने वाला है. यदि पहले सप्ताह में बारिश की कमी लोगों को राहत और किसानों को चिंता में डाल सकती है, तो दूसरे सप्ताह में यही मानसून अचानक आक्रामक तेवर दिखा सकता है.

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आगामी चार दिनों के जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

10-16 जुलाई तक सामान्य से कम बारिश की संभावना

भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के दो सप्ताह के विस्तारित पूर्वानुमान ने साफ संकेत दिए हैं कि 10 से 16 जुलाई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है, जबकि 17 से 23 जुलाई के बीच मौसम पूरी तरह करवट ले सकता है. इस दौरान प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक बारिश होने का अनुमान है और कई स्थानों पर भारी वर्षा भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है. यानी आने वाले 14 दिन हिमाचल के लिए राहत और चुनौती दोनों का मिला जुला दौर साबित हो सकते हैं.

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15 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना

आईएमडी के अनुसार पहले सप्ताह (10 से 16 जुलाई) में 11 और 12 जुलाई को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि सप्ताह के बाकी दिनों में केवल कुछ क्षेत्रों में ही वर्षा के आसार हैं. इस दौरान मध्य पर्वतीय और दक्षिण-पूर्वी हिमाचल के कुछ स्थानों पर अलग-अलग दिनों में भारी बारिश हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर अधिकांश जिलों में वर्षा सामान्य से कम रहने का अनुमान है. खासकर बिलासपुर, मंडी, सिरमौर, शिमला और सोलन के कुछ हिस्सों में बारिश सामान्य से काफी कम रह सकती है.

भारी बारिश का अलर्ट

हालांकि इसके ठीक बाद मौसम का रुख तेजी से बदलने के संकेत हैं. आईएमडी के अनुसार दूसरे सप्ताह (17 से 23 जुलाई) में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है. इस दौरान मध्य ऊंचाई और उससे सटे निचले पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी जताई गई है. सबसे अहम बात यह है कि इस दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से अधिक वर्षा होने का अनुमान है, जबकि केवल लाहौल-स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बारिश सामान्य के आसपास रह सकती है. ऐसे में दूसरे सप्ताह में भूस्खलन, सड़क बाधित होने, नदियों-नालों के उफान और फ्लैश फ्लड जैसी स्थितियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

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शिमला में बारिश (ETV Bharat)

विशेष सावधानी बरतने की अपील

इस तरह से अगले दो सप्ताह का यह बदलता पैटर्न किसानों, बागवानों, पर्यटकों और प्रशासन सभी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. पहले सप्ताह में अपेक्षाकृत कम बारिश के बाद दूसरे सप्ताह में मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल सकता है. ऐसे में लोगों को मौसम विभाग की चेतावनियों पर लगातार नजर रखने और संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी भर सकता है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां फिसल सकती हैं.
  • मार्ग बाधित होने से ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश के कारण स्थानीय जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए हो सकते हैं प्रभावित.

जनता से प्रशासन की अपील

  • वाहन चलाते समय चालक हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें.

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