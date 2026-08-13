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गाजियाबाद में भारी बारिश के साथ बिजली गिरने की चेतावनी, 13 से 16 अगस्त तक येलो अलर्ट; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

गाजियाबाद में भारी वर्षा और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी किया है.

गाजियाबाद में बारिश की चेतावनी
गाजियाबाद में बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 9:51 AM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में आगामी दिनों में भारी बारिश और वज्रपात की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन ने विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. मौसम विभाग, उत्तर प्रदेश की ओर से जारी पूर्व अनुमान के अनुसार, 13 अगस्त से भारी बारिश और वज्रपात का प्रभाव शुरू होने की संभावना है. मौसम की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 16 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. पिछले महीने गाजियाबाद में भारी बारिश के दौरान पानी में दो मासूमों और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. ऐसे में जिला प्रशासन द्वारा सभी विभागों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं.

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) अजनी कुमार सिंह ने बताया, मौसम विभाग द्वारा जारी की गई सूचना के मुताबिक 13 से 16 अगस्त तक भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना को लेकर जिला प्रशासन द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है. जिला प्रशासन द्वारा अपील की गई है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक घर से बाहर न निकले और मौसम संबंधी जानकारी लगातार प्राप्त करते रहे. ताकि खराब मौसम के चलते किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके.

दीवार गिरने से दो लोग दबे

पिछले महीने हुई बारिश के दौरान लोनी में मकान की दीवार गिरने से दो लोग दब गए थे. जिसमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी. प्रशासन ने पुराने, जर्जर भवनों और कच्ची दीवारों से दूरी बनाए रखने की अपील की है. तेज आंधी और बारिश के दौरान निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली टीन शेड आदि को मजबूती से बांधकर रखने और लोगों को निर्माण साइट से पर्याप्त दूरी बनाए रखने को कहा गया है.

किसानों के लिए विशेष एडवाइजरी

एडवाइजरी में जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा करने से बच्चे. यदि अत्यंत आवश्यक ना हो तो घरों के भीतर ही रहे. तेज आंधी और बारिश के दौरान पेड़ों के नीचे शरण लेना भी खतरनाक और जानलेवा हो सकता है. किसानों के लिए भी प्रशासन द्वारा विशेष एडवाइजरी जारी की गई है. प्रशासन किसानों से भारी बारिश और आंधी के दौरान खेतों में न जाने की अपील की है ताकि किसी भी प्रकार की जनहानि से सुरक्षित रह सके.

आधिकारिक एप्लीकेशन से लें जानकारी

जिला प्रशासन ने अपील की है कि सोशल मीडिया और विभिन्न माध्यमों से मौसम संबंधित आधिकारिक सूचनाएं लगातार हासिल करते रहे. मौसम संबंधी सटीक जानकारी के लिए मौसम विभाग की आधिकारिक मोबाइल एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अगले चार दिनों में येलो अलर्ट के दौरान सतर्कता ही सबसे बेहतरीन उपाय है. यदि दिशा निर्देशों का पालन किया जाता है तो संभावित भारी बारिश और तेज आंधी के दौरान जनधन के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है.

अतिवृष्टि में हुई थी तीन मौतें

9 जुलाई 2026 को गाजियाबाद में हुई अतिवृष्टि के कारण जान गंवाने वाले तीन मृतकों के मृतक आश्रितों को जिला प्रशासन द्वारा चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई गई थी. 5 वर्षीय मोहम्मद साद और 3 वर्षीय मासूम की जलभराव में डूबने से मौत हो गई थी. जबकि 50 वर्षीय राम अजीत राय की दीवार गिरने से दबने के कारण मृत्यु हुई थी. ऐसे में जरूरी है कि भारी बारिश और आंधी के दौरान घर में ही रहे ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना से बचा जा सके.

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