झारखंड में सिहरन बरकरार, खूंटी के बाद हजारीबाग का पारा लुढ़का, इन जिलों में शीतलहर की चेतावनी

रांची: झारखंड में सर्दी का सितम जारी है. ज्यादातर जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के नीचे चला गया है. हालांकि अधिकतम पारा में सुधार से दिन के वक्त थोड़ी राहत जरूर मिली है. दिन के वक्त अच्छी धूप निकल रही है. लेकिन शाम ढलते ही बर्फीली हवा ठिठुरन पैदा करने लगती है. शुक्रवार तक न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव की गुंजाईश नहीं है. लेकिन शनिवार से न्यूनतम तापमान में थोड़ा सुधार होने से ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है.

इन जिलों के वासी बरतें विशेष सावधानी

मौसम केंद्र ने 9 जनवरी तक छह जिलों के लिए शीतलहर की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें रांची, गुमला, लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम जिला शामिल है. इन जिलों के निवासियों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है. घर से बाहर निकलते वक्त ठंड से बचाव के तमाम उपाय करने के सुझाव दिए गये हैं.

हजारीबाग का न्यूनतम पारा 2.9 डिग्री पर पहुंचा

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक 8 जनवरी को सबसे कम तापमान हजारीबाग में रिकॉर्ड हुआ है. यहां पारा 2.9 डिग्री पर पहुंच गया है. खूंटी में भी ठंड बरकरार है. हालांकि बुधवार को 2.1 डिग्री तापमान की तुलना में गुरुवार को पारा थोड़े सुधार के साथ 3.2 डिग्री पर चला गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 3.4 डिग्री, लोहरदगा में 3.6 डिग्री, सरायकेला में 5.4 डिग्री, सिमडेगा में 5.5 डिग्री, चाईबासा में 6.4 डिग्री, बोकारो में 6.5 डिग्री, लातेहार में 7.6 डिग्री, रांची में 8.0 डिग्री, कोडरमा में 8.0 डिग्री, पाकुड़ में 8.0 डिग्री, जमशेदपुर में 8.4 डिग्री और देवघर में 9.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

अधिकतम तापमान में हुआ है सुधार