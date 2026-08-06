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हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, इस दिन तक प्रदेश में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 11 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना है.

Heavy Rain Alert in Himachal
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 6, 2026 at 8:02 AM IST

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शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी गुरुवार 6 अगस्त को कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर,हमीरपुर औऱ सिरमौर जिलों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम और एक-दो बार तेज बारिश होने की संभावना है. इसके अलावा, सोलन, चंबा और सिरमौर जिलों के कुछ स्थानों पर एक-दो बार हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, प्रदेश के बाकी जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.

हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (गुरुवार, 6 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के तीन जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इन जिलों में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर होने के कारण मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

Heavy Rain Alert in Himachal
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (गुरुवार, 6 अगस्त से 11 अगस्त तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के संभावना है. मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 11 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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11 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, सिरमौर के जट्टन बैराज में सबसे अधिक 13 सेमी बारिश दर्ज की गई है. इसके अलावा ऊना के रायपुर मैदान में 12 सेमी, बिलासपुर के श्री नैना देवी जी में 11 सेमी, कांगड़ा के देहरा गोपीपुर में 10 सेमी, हमीरपुर के नादौन में 9 सेमी, कांगड़ा एयरो में 8 सेमी, कांगड़ा के घमरूर में 7 सेमी, मंडी के मुरारी देवी में 7 सेमी, ऊना के अंब में, नेरी एडडब्ल्यूएस, भरवाईं और धर्मशाला में 6 सेमी, ऊना, पांवटा साहिब, आरएल बीबीएमबी में 5 सेमी, बिलासपुर के ओलिंडा और ब्राह्मणी में 4 सेमी, पालमपुर, मंडी, नालागढ़, गुलेर और घाघस में 3 सेमी, नंगल बांध, स्लैपर, रामपुर बुशहर, चुआरी, सराहन और सोलन में 2 सेमी, कसौली, कंडाघाट और धर्मपुर में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

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11 अगस्तत क भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश की वजह से बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियां फिसलने की संभावना है.
  • भारी से बहुत भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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