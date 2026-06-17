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सावधान! हिमाचल में 19 जून तक मौसम रहेगा बेईमान, इन जिलों में बारिश-बर्फबारी और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी

मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. वहीं, गुरुवार, 18 जून को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 2 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में बारिश, आंधी, बिजली कड़कने और ओलावृष्टि की संभावना है. आज (बुधवार, 17 जून को) चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक दो स्थानों पर आंधी/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्री-मानसून की बारिश पिछले कई दिनों से जारी है. पिछले 24 घंटों के दौरान कुल्लू और शिमला सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है. मौसम विभाग ने आज (बुधवार, 17 जून) प्रदेश के 5 जिलों में बारिश-बर्फबारी, ओलावृष्टि और तेज आंधी का येलो अलर्ट जारी किया है. जबकि, गुरुवार, 18 जून को प्रदेश के 10 जिलों में बारिश/ओलावृष्टि और आंधी का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार, 17 जून को एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली और 30-40 किलोटमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया है. गुरुवार, 18 जून को एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली, ओलावृष्टि और 40-50 किलोटमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, शुक्रवार 19 जून को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर आंधी/बिजली, ओलावृष्टि और 40-50 किलोटमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावने के मद्देनजर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर और शिमला जिले में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के साथ एक-दो जगहों पर तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और ओलावृष्टि की बहुत अधिक संभावना है. वहीं, किन्नौर और लाहौल-स्पीति जिले में और चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और शिमला जिले के ऊंचे इलाकों में कुछ जगहों पर हल्की बाररिश या बर्फबारी की बहुत अधिक संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में मौसम में कोई खास बदलाव की संभवना नहीं है.

भीषण गर्मी से राहत

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को कुकुमसेरी प्रदेश में सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश में ऊना दिन में सबसे गर्म रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. अगले 48 घंटों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. उसके बाद, अगले 2-3 दिनों में राज्य के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान 3-5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क सकता है.

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