ETV Bharat / state

झारखंड पर कोहरे का साया, 8 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी, रांची समेत नौ जिलों का तापमान 10 डिग्री से नीचे

रांचीः झारखंड में सर्दी सताने लगी है. धूप के छंटते ही सिहरन महसूस की जा रही है. रांची का न्यूनतम पारा बुधवार की तुलना में थोड़ा जरूर ऊपर गया है, फिर भी न्यूनतम पारा 6.3 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. राज्य में कुल नौ जिले ऐसे हैं, जहां पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. खास बात है कि अधिकतम तापमान में भी कमी दर्ज हुई है. पिछले 24 घंटे में चाईबासा में अधिकतम तापमान 26.8 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है.

आठ जिलों ने ओढ़ी घने कोहरे की चादर

मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक झारखंड के आठ जिले ऐसे हैं, जहां सुबह के वक्त घना कोहरा देखने को मिल रहा है. इनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और देवघर जिला शामिल हैं. इन जिलों में विजिबिलिटी कम होने की वजह से गाड़ियां चलाते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है. मौसम केंद्र ने घना कोहरा देखते हुए आठ जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग द्वारा जारी वेदर रिपोर्ट (Etv Bharat)

डाल्टनगंज में विजिबिलिटी 150 मीटर पर पहुंच गई है. वहीं देवघर की विजिबिलिटी 200 मीटर रिकॉर्ड हुई है. रांची में कम विजिबिलिटी और ऑपरेशनल कारणों की वजह से इंडिगो की 20 फ्लाइट 18 नवंबर को विलंब से पहुंची. एयर इंडिया की भी 9 फ्लाइट विलंब से आई हैं. इसके अलावा कुल तीन विमान को ऑपरेशनल कारणों से रद्द कर दिया गया.

नौ जिलों में न्यूनतम पारा 10 डिग्री से नीचे