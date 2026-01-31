ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में ठंड को लेकर येलो अलर्ट जारी, बारिश होने की भी संभावना, जाने कैसा रहेगा मौसम का हाल

दिल्ली की मानक वेधशाला सफदरजंग में शुक्रवार दिन का अधिकतम तापमान 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यह सामान्य से 0.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

नई दिल्ली: उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का सितम जारी है, लेकिन आज यानी 31 जनवरी को दिल्ली-एनसीआर के मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में शुक्रवार सुबह से ही धूप निकली रही।. दिन चढ़ने के साथ ही धूप और तेज हो गई. इसके चलते दिन के अधिकतम तापमान में तेजी से इजाफा हुआ.

मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

दिल्ली-एनसीआर के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है. कोहरा और विजिबिलिटी सुबह के समय मध्यम से घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम रही. बारिश और आंधी दोपहर के बाद या रात तक दिल्ली में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है. इसके साथ ही 30 से 40 किमी/घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज-चमक की भी चेतावनी दी गई है. इस दौरान आज अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 से 12 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है. बारिश का यह सिलसिला 1 और 2 फरवरी तक जारी रह सकता है, जिससे अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और ठिठुरन बढ़ेगी.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में सरकार सुबह 7:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 270 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 275 गुरुग्राम में 282 गाजियाबाद में 272 ग्रेटर नोएडा में 266 नोएडा में 268 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 सुपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

