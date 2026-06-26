हिमाचल के इन जिलों में आंधी-तूफान, तेज हवाओं का येलो अलर्ट, अगले चार दिनों तक मौसम रहेगा खराब!
हिमाचल में 1 जुलाई तक बारिश-बर्फबारी का दौर जारी रहेगा. इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 26, 2026 at 8:45 AM IST|
Updated : June 26, 2026 at 8:50 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में 29 जून तक आंधी-तूफान बिजली कड़कने और बारिश/बर्फबारी से राहत न हीं मिलने वाली है. मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में अगले चार दिनों तक आंधी-तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाओं का येलो अलर्ट जारी किया है. 1 जुलाई तक पूरे राज्य में बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में अनेक स्तानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. अगले तीन से चापर दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के बाकी हिस्सों, और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में और आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं.
हिमाचल के इन पांच जिलों में येलो अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटे तक हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में मौसम बेहद खराब रहने वाला है. मौसम विभाग ने कहा कि शुक्रवार (26 जून) को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला ज़िलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, शनिवार (27 जून) से सोमवार तक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार, आज (शुक्रवार, 26 जून) चंबा और कांगड़ा जिले में एक दो स्थानों पर गरज के साथ बिजली और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है. वहीं, इस दौरान कुल्लू, मंडी और शिमला जिले में एक दो स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में किसी तरह की कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.
Nowcast@ 1800— Meteorological Centre Shimla (@himachalmausam) June 25, 2026
Date: 25 June 2026
Validity Time :- 1800 -2100 pic.twitter.com/oGrmlJaVpR
मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार और शनिवार को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में भी अगले 48 घंटे कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. जबकि, शनिवार को उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. मौसम विभाग के मुताबिक, 29 जून तक मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और उच्च पर्वतीय में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है. वहीं, 30 जून और 1 जुलाई को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और उच्च पर्वतीय में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं.
कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री
गुरुवार को हिमाचल प्रदेश का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा ऊना में तापमान 38.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा. अगले 4-5 दिनों के दौरान प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.
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