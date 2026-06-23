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Himachal Weather Update: हिमाचल के इन जिलों में आज बारिश-बर्फबारी और तेज आंधी-बिजली कड़कने का येलो अलर्ट

हिमाचल प्रदेश के शिमला समेत इन जिलों में गरज और बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना है.

HIMACHAL WEATHER FORECAST RAIN
हिमाचल में मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 23, 2026 at 7:40 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है. चंबा जिले में बर्फबारी के कारण सोमवार को डलहौजी-लक्कड़मंडी-खज्जियार रूट पर करीब दो घंटे तक ट्रैफिक बाधित रहा. वहीं, मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार, 23 जून को प्रदेश के विभिन्न इलाकों में हल्की से मध्य बारिश-बर्फबारी और तेज आंधी व बिजली कड़कने का येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल के इन जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कांगड़ा, कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और चंबा जिले में बादल गरजने के साथ, बिजली कड़कने और बारिश की संभावना है. कुछ क्षेत्रों में बिजली गिरने की भी चतावनी जारी की गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 4 दिनों तक कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और चंबा जिले में अलग-अलग स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश होने, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही चंबा जिले में बर्फबारी की संभावना है.

अगले 48 घंटों तक कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मानसून के मध्य अरब सागर के बाकी हिस्सों, महाराष्ट्र (मुंबई सहित) के कुछ और हिस्सों, तेलंगाना और ओडिशा के बाकी हिस्सों, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के कुछ और हिस्सों मेंआगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं. वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अब उत्तर-पश्चिम पंजाब के ऊपर समुद्र तल से 3.1 से 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन में रूप में दिखाई दे रहा है.

26 जून तक हिमाचल के कई जिलों में येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार, 26 जून तक हिमाचल प्रदेश के चार से पांच जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और शिमला में अलग-अलग स्थानों पर आंधी-तूफान, बिजली गिरने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान लोगों से नदी-नालों और झरनों से दूर रहने की अपील की गई है. साथ ही बिजली कड़कने के दौरान खुले आसमान या पेड़ के नीचे न जाने की सलाह दी गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. मौसम विभाग के मुताबिक, 26 जून तक मैदानी एवं निचले पर्वतीय क्षेत्र और मध्य पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.

कुकुमसेरी में न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री

सोमवार को हिमाचल प्रदेश का कुकुमसेरी सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 6.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसके अलावा अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा पांवटा साहिब में तापमान 39.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4-5 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होने वाला है. अगले 24 घंटों में प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है. उसके बाद, अगले 3-4 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

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