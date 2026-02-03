ETV Bharat / state

उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट, यमुनोत्री, हर्षिल में हो रही बर्फबारी

उत्तराखंड में 20 जनवरी के बाद बर्फबारी शुरू हुई. जिसके बाद से रुक रुक कर कई क्षेत्रों में स्नोफॉल हो रहा है.

RAIN ALERT IN UTTARAKHAND
उत्तराखंड में आज भी बारिश का अलर्ट, (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 3, 2026 at 2:07 PM IST

Updated : February 3, 2026 at 2:19 PM IST

देहरादून: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अभी भी बर्फबारी की सूचना है. उत्तरकाशी में यमुनोत्री धाम में हल्की बर्फबारी हो रही है. इसके साथ ही हर्षिल से भी हल्की बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं. वहीं, मौसम विभाग ने भी अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने अल्मोडा, बागेश्वर, चमोली, चंपावत, पिथौरागढ, रूद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है. बडकोट, पुरोला, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, जोशीमठ, अगस्तमुनि, कपकोट, रानीखेत, लोहाघाट, टनकपुर ,तथा आस पास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

हर्षिल बर्फबारी (ETV Bharat)

इसके साथ 4 और फरवरी को राज्य में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है. 6 फरवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश का अलर्ट है. वहीं, 7 और 8 फरवरी को भी मौसम शुष्कर बना रहेगा.

यमुनोत्री बर्फबारी (ETV Bharat)

बताते चलें कि बीते दिनों बारिश और बर्फबारी होने के बाद ठंड में इजाफा हो गया है. वहीं बर्फबारी के बाद सैलानी बड़ी तादाद में हिल स्टेशनों का रुख कर रहे हैं. जिससे स्थानीय व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं. वहीं बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है और लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं. वहीं मौसम विभाग की चेतावनी सच साबित होती है तो स्थानीय लोगों की परेशानियां बढ़ सकती हैं. बीते दिनों हुई बर्फबारी से प्रदेश के पर्वतीय जिलों में जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया था.

