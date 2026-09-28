हिमाचल में आज बारिश के बीच कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी
हिमाचल के इन जिलों में बारिश/बर्फबारी का येलो अलर्ट. जानें कब मिलेगी बारिश से राहत?
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 28, 2026 at 7:55 AM IST
शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल के किन्नौर जिले में पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने से NH-05 बाधित हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज (सोमवार, 28 सितंबर) मौसम खराब रहने वाला है. अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.
हिमाचल में आज बर्फबारी की संभावना
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों में किन्नौर जिले में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ एक-दो दौर मध्यम बारिश/बर्फबारी के आसार हैं. इसके साथ ही लाहौल स्पीति जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी के साथ एक-दो दौर मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है. वहीं, शिमला और सिरमौर जिले में अनेक स्थानों पर हल्की बारिश के साथ एक-दो दौर मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
मौसम का पूर्वानुमान
मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार, 29 सितंबर और 1 अक्टूबर को प्रदेश के अलग-अलग जगहों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है. सप्ताह के बाकी दिनों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है. मैदानी एवं निचले इलाकों में मंगलवार, 29 सितंबर को एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. वहीं, मध्य पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश हेने के आसार हैं, जबकि उच्च पर्वतीय क्षेत्र में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश/बर्फबारी की संभावना है.
बारिश/बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट
पिछले दिनों में प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिलों में बर्फबारी और प्रदेश के निचले क्षेत्रों में हो रही हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार को प्रदेश में सबसे कम न्यूनतम तापमान कलपा में 3.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, अधिकतम तापमान ऊना में 34.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 3-4 दिनों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है. वहीं, अगले 3-4 दिनों में प्रदेश के कई क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में धीरे-धीरे 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है.
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