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हिमाचल में आज बारिश के बीच कई इलाकों में बर्फबारी की संभावना, इन जिलों में येलो अलर्ट जारी

हिमाचल में बर्फबारी की संभावना ( ETV Bharat )

शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और अलग-अलग जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. हिमाचल के किन्नौर जिले में पत्थर गिरने और मिट्टी धंसने से NH-05 बाधित हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज (सोमवार, 28 सितंबर) मौसम खराब रहने वाला है. अगले कुछ घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश/बर्फबारी और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश/बर्फबारी की संभावना है.