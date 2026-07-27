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हिमाचल के इन चार जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट, कल से चार दिन तक कहर बनकर बरसेगा मानसून!

मौसम विभाग ने आज (सोमवार, 27 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज बिलासपुर, मंडी, सोलन और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही शिमला, कुल्लू और किन्नौर जिले में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम और एक-दो जगहों पर तेज बारिश होने के आसार हैं. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर होने के कारण मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

शिमला: पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है, जबकि एक-दो जगहों पर भारी बारिश हुई है. शिमला, जुब्बरहट्टी, सुंदरनगर, मुरारी देवी और कांगड़ा में बादल गरजने के साथ बिजली कड़कने की घटनाएं भी सामने आई हैं. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी सोमवार 27 अगस्त को प्रदेश के ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है. मौसम विभाग ने प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज (सोमवार, 27 जुलाई को) प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने के आसार है. मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही मंगलवार, 28 जुलाई से 31 जुलाई तक प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के आसार हैं. इस दौरान प्रदेश में भारी बारिश का ऑरेज अलर्ट जारी है. वहीं, 1 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. 1 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

1 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, मंडी जिले के सुंदरनगर में 7 सेमी, कसोल में 5 सेमी, शिमला एयरो में 5 सेमी, मंडी जिले के बिजाही में 5 सेमी, बिलासपुर जिले के बरठीं 4 सेमी, शिमला जिले के रामपुर बुशहर में 4 सेमी, चंबा जिले के जोत में 4 सेमी, शिमला जिले का सराहन में 3 सेमी, मंडी जिले के कटौला में 3 सेमी, मंडी जिले के मुरारी देवी में 3 सेमी, बिलासपुर जिले के काहू में 2 सेमी, कसौली में 2 सेमी, बिलासपुर जिले के आरएल बीबीएमबी में 2 सेमी, बिलासपुर जिले के ओलिंदा में 2 सेमी, शिमला जिले के मशौबरा में 2 सेमी, सोलन के धर्मपुर में 2 सेमी, मंडी जिले के गोहर में 2 सेमी, बिलासपुर जिले के ब्राह्मणी में 2 सेमी, कांगड़ा जिले के देहरा गोपीपुर में 1 सेमी, हमीरपुर जिले के नादौन में 1 सेमी, शिमला में 1 सेमी, पंडोह में1 सेमी, शिमला एडडब्ल्यूएस में 1 सेमी और मंडी जिले के बग्गी में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान (@MeteorologicalCentreShimla)

चक्कर बाइफरकेशन के पास मलबा आने से सड़क बंद

शिमला में लगातार हो रही बारिश के चलते चक्कर बाइफरकेशन के समीप पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क यातायात के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है. सुरक्षा के मद्देनज़र यातायात पुलिस ने लोगों से इस मार्ग का उपयोग न करने और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है. पुलिस ने वाहन चालकों से अनुरोध किया है कि धैर्य बनाए रखें, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करें तथा सुरक्षित दूरी और नियंत्रित गति से वाहन चलाकर अपनी यात्रा सुरक्षित बनाएं.

मलबा आने से सड़क बंद (ETV Bharat)

वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील

एसपी गौरव ने बताया कि, "यातायात पुलिस की टीम मौके पर तैनात है और यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं, लोक निर्माण विभाग (PWD) द्वारा सड़क से मलवा हटाकर मार्ग को जल्द से जल्द बहाल करने का कार्य जारी है."

चक्कर बाइफरकेशन के पास मलबा आने से सड़क बंद (ETV Bharat)

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश की वजह से बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना.

भारी बारिश के कारण प्रदेश के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियां फिसलने की संभावना.

भारी से बहुत भारी बारिश के चलते सड़क मार्ग बाधित होने से ट्रैफिक जाम होने की संभावना.

भारी बारिश की वजह से जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.

जनता से प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन अवश्य करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के कारण पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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