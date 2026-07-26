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हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, इस दिन तक भारी बारिश ने नहीं मिलने वाली राहत

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के इन चार जिलों में आज भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है.

Yellow Alert Heavy Rain In Himachal
हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 26, 2026 at 7:36 AM IST

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Updated : July 26, 2026 at 8:36 AM IST

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शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में मानसून सीजन में बादल कहर बनकर बरस रहे हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के विभिन्न जिलों में हल्की से मध्य बारिश हुई है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है. सुदरनगर, कांगड़ा और मुरारी देवी में बदल गरजने और बिजली कड़कने की घटनाएं सामने आईं है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है. आज हिमाचल के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है.

भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (रविवार, 26 जुलाई को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज कांगड़ा, मंडी, शिमला और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कुल्लू और सोलन जिले में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होने के आसार है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, मौसम विभाग ने सोमवार, 27 जुलाई को चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. प्रदेश में नदी-नाले उफान पर होने के कारण मौसम विभाग ने लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

Yellow Alert Heavy Rain In Himachal
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी

पूर्वानुमान के मुताबिक, 26 से 27 जुलाई के दौरान प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, 28 से 30 जुलाई तक प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. जबकि, 31 जुलाई को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 26 से 31 जुलाई तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

Yellow Alert Heavy Rain In Himachal
31 जुलाई तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के अनुसार, कांगड़ा जिले के धर्मशाला एडब्ल्यूएस में 8 सेमी, पालमपुर में 6 सेमी, चंबा के चुआरी में 5 सेमी, चंबा जिले के सलूणी में, सिरमौर जिले के पच्छाद में, मंडी और मंडी एडडब्ल्यूएस में 4 सेमी, बिलासपुर जिले के बरठी, मंडी जिले के स्लैपर, कांगड़ा एयरो, सराहन, पंडोह, झुंगी में श्री रेणुका देवी जी में 3 सेमी, जोगिंदरनगर, बग्गी, नगरोटा सूरियां, जट्टन बैराज, चंबा जिले के जोत और ऊना जिले के नंगल बांध में 2 सेमी, मशोबरा एडडब्ल्यूएस, शिमला एयरो, ओलिंडा, मनाली, बलद्वाड़ा, ऊना और बंगाड़ा आर में 1 सेमी बारिश दर्ज की गई है.

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हिमाचल में मौसम का पूर्वानुमान (@MeteorologicalCentreShimla)

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

  • भारी बारिश के कारण बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना.
  • भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले इलाकों में जलजमाव की समस्या.
  • फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के कारण से गाड़ियां फिसलने की संभावना.
  • भारी से अति भारी बारिश के कारण सड़क मार्ग बाधित होने से ट्रैफिक जाम होने की संभावना.
  • भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं.

जनता से प्रशासन की अपील

  • लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.
  • भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.
  • बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.
  • नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.
  • प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन जरूर करें.

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Last Updated : July 26, 2026 at 8:36 AM IST

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