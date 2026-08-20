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हिमाचल के 6 जिलों में भारी बिराश की चेतावनी, अगले 24 घंटे जमकर बरसेंगे बादल

हिमाचल के छह जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी. अगले 24 घंटे इन जिलों में जमकर बरसेंगे बादल.

HEAVY RAIN ALERT IN HIMACHAL
हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:37 AM IST

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Updated : August 20, 2026 at 7:45 AM IST

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शिमला: हिमाचल में मानसून अपना रौद्र रूप दिखा रहा है. प्रदेश के कई इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों के दौरान 25.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 222 फीसदी अधिक है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान चंबा, कांगड़ा, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और सिरमौरे जिले में हल्की से मध्यम बारिश के साथा-साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश होने के आसार हैं.

हिमाचल में भारी बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने 24 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज (गुरुवार, 20 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के छह जिलों ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, बिलासपुर और चंबा जिले में भी कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश के साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में किसी तरह की कोई चेतावनी जारी नहीं है.

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जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 84 लोगों की मौत हो चुकी है. मानसून सीजन में प्रदेश को अब तक 1,033 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से प्रदेश में एक नेशनल हाईवे समेत 167 सड़कें बंद हैं. मंडी में सबसे अधिक 84 सड़कें बाधित हैं. इसके साथ ही कुल्लू में 35, सिरमौर में 12, शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना में छह-छह, चंबा में चार, लाहौल और स्पीति में तीन, और सोलन और बिलासपुर जिले में दो-दो सड़कें बाधित हैं. मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण 130 ट्रांसफॉर्मर और 222 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं.

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21 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है. इस दौरान सामान्य से 222 फीसदी अधिक बादल बरसे हैं. हमीरपुर जिले के सुजानपुर टीरा में 156.4 MM बारिश रिकॉर्ड की गई, इसके बाद नैना देवी में138.6 MM, धर्मशाला में 130.4 MM, नादौन में 128.4 MM, कांगड़ा में 119.5 MM, भरवाईं में 118 MM, पालमपुर में 111 MM, नगरोटा सूरियां में 90.8 MM और हमीरपुर में 83.5 MM में बारिश दर्ज की गई है.

21 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, आज गुरुवार, 20 अगस्त और मंगलवार 21 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. मंगलवार 21 अगस्त को मैदानी निचले/पर्वतीय इलाके एवं मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं, इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं.

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21 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

वहीं, 22 अगस्त को मैदानी निचले/पर्वतीय इलाके में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं, जबकि इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 21 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

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Last Updated : August 20, 2026 at 7:45 AM IST

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