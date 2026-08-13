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हिमाचल के इन जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी, 14 अगस्त को इन जिलों में बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक, मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं के कारण बुधवार शाम तक प्रदेश में 209 सड़कें बंद रहीं. भारी बारिश की वजह से 70 वाटर सप्लाई स्कीम और 19 ट्रांसफार्मर ठप रहे. मंडी जिले में सबसे अधिक 94 सड़कें बंद रहीं. इसके अलावा कुल्लू जिले में 60, शिमला जिले में 21, सिरमौर जिले में 11, चंबा जिले में 10, कांगड़ा जिले में पांच और ऊना जिले में चार सड़कें बंद रहीं. इस मानसून सीजन में प्रदेश को करीब 911 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है. बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 75 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें लैंडस्लाइड में 14 और फ्लैश फ्लड से एक की मौत शामिल है.

शिमला: हिमाचल के विभिन्न जिलों में मानसून कहर बनकर बरस रहा है. प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना लगातार बनी हुई है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है, जबकि एक-दो स्थानों पर भारी बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, आज यानी गुरुवार 13 अगस्त को कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, सोलन, मंडी, और चंबा जिलों कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. प्रदेश के बाकी जिलों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है.

हिमाचल में भारी बारिश का ऑरेंज-येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आज (गुरुवार, 13 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश के चार जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग ने चंबा, कांगड़ा, मंडी और सिरमौर जिले में एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही प्रदेश के शेष जिलों में एक-दो स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं. वहीं, मौसम विभाग ने शुक्रवार, 14 अगस्त को बिलासपुर, कांगड़ा और सिरमौर जिले में कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' भी जारी किया है. मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जलभराव की आशंका को देखते हुए लोगों से नदी-नालों से दूर रहने की अपील की है.

18 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में बहुत भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज (गुरुवार, 13 अगस्त को) प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. 14 अगस्त को प्रदेश के एक-दो जगहों पर भारी से बहुत बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. वहीं, 15 से 18 अगस्त तक प्रदेश में एक-दो जगहों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी है. 17 अगस्त तक किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इस दौरान कम ऊंचाई और मध्यम ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों परआंधी-तूफान/बिजली कड़कने और 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है.

17 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

कहां कितनी बारिश?

मौसम विभाग के मुताबिक, प्रदेश में 1 से 12 अगस्त के बीच सामान्य 116 MM के मुकाबले 103.5 MM बारिश हुई है, जो 11 फीसदी कम है. मंगलवार शाम से राज्य में सबसे अधिक बारिश धौलाकुआं में 80.5 MM दर्ज की गई है. इसके अलावा जट्टन बैराज में 67 MM, धर्मशाला में 57.2 MM, पालमपुर में 54.6 MM, पांवटा साहिब में 50.8 MM, बजौरा में 37 MM और नाहन में 26.5 MM बारिश हुई है.

भारी बारिश से बढ़ सकती है परेशानी

भारी बारिश की वजह से बागवानी और खेती को आंशिक नुकसान की संभावना है.

भारी बारिश की वजह से प्रदेश के निचले क्षेत्रों में जलजमाव की समस्या हो सकती है.

फिसलन भरी सड़कों और कम विजिबिलिटी के चलते गाड़ियां फिसलने की संभावना है.

भारी से बहुत भारी बारिश की वजह सड़क मार्ग बाधित होने से विभिन्न क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम होने की संभावना है.

भारी बारिश के कारण जरूरी सेवाएं और रोजाना के बाहरी काम कुछ समय के लिए प्रभावित होने की संभवना है.

जनता से प्रशासन की अपील

लैंडस्लाइड, फ्लैश फ्लड और जमीन धंसने वाले संभावित क्षेत्रों से दूर रहें.

भारी बारिश के दौरान वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन करें.

बरसात के मौसम में संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें.

नदी-नाले उफान पर होने के चलते पानी वाली जगहों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें.

प्रदेश सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करें.

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