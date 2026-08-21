ETV Bharat / state

Himachal Weather: इन जिलों में आज बारिश की संभावना, जानिए हिमाचल में कब कमजोर पड़ेगा मानसून?

मौसम विभाग के अनुसार, आज प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम और एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है.

YELLOW ALERT HEAVY RAIN IN HIMACHAL
हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 21, 2026 at 10:51 AM IST

|

Updated : August 21, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में मानसून के कहर से अब राहत मिलने के आसार हैं. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में हल्की से मध्य बारिश हुई है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ घंटों के दौरान कांगड़ा, बिलासपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर और ऊना जिले में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने की संभावना है. शिमला शहर और आस-पास के इलाकों में पूर्ण रूप से बादल छाए रहने के साथ एक-दो दौर हल्की बारिश होने की संभावना है.

हिमाचल में बारिश का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे प्रदेश के विभिन्न जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. आज (शुक्रवार, 21 अगस्त को) हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में एक-दो जगहों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, बिलासपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर, शिमला, हमीरपुर और ऊना जिले में भी हल्की से मध्यम बारिश के साथ-साथ एक-दो दौर तेज बारिश होने के आसार हैं. इसके अलावा, कुल्लू और चंबा जिले में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, किन्नौर और लाहौल स्पीति जिले में भी एक-दो स्थानों पर बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.

YELLOW ALERT HEAVY RAIN IN HIMACHAL
जिलावार मौसम की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

22 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आज शुक्रवार, 20 अगस्त और शनिवार 22 अगस्त को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. 21 अगस्त को मैदानी/निचले पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

YELLOW ALERT HEAVY RAIN IN HIMACHAL
22 अगस्त तक हिमाचल में भारी बारिश की चेतावनी (@MeteorologicalCentreShimla)

मौसम विभाग के अनुसार, शनिवार 22 अगस्त को मैदानी/निचले पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश और एक-दो स्थानों परभारी बारिश की संभावना है. मध्य पर्वतीय क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश और एक-दो स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार हैं. वहीं, इस दौरान उच्च पर्वतीय क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

YELLOW ALERT HEAVY RAIN IN HIMACHAL
22 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना (@MeteorologicalCentreShimla)

हिमाचल में मानसून का कहर!

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार, 30 जून को मानसून सीजन शुरू होने के बाद से प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 88 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मानसून सीजन में एक्सीडेंट में 131 लोगों की जान गई है. मानसून सीजन में प्रदेश को अब तक 1,108 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. मूसलाधार बारिश और उससे जुड़ी घटनाओं की वजह से प्रदेश में 128 सड़कें बंद हैं. मंडी जिले में सबसे अधिक 54 सड़कें बंद हैं. कुल्लू जिले में 43, चंबा जिले में 10, सिरमौर जिले में 7, शिमला, कांगड़ा और ऊना जिले में छह-छह, लाहौल और स्पीति में तीन और हमीरपुर ज़िले में एक सड़क बंद है. मानसून सीजन में भारी बारिश के कारण 18 ट्रांसफॉर्मर और 52 पेयजल योजनाएं भी बाधित हुई हैं.

ये भी पढ़ें: बेहतर उत्पादन के लिए किसान जान लें ये बातें, फसलों-सब्जियों के संरक्षण के लिए कृषि विभाग की एडवाइजरी

ये भी पढ़ें: हिमाचल के जंगलों में छिपी 22,600 करोड़ की दौलत, अब AI से खुलेगा कमाई का रास्ता

Last Updated : August 21, 2026 at 10:59 AM IST

TAGGED:

HIMACHAL WEATHER UPDATE 21 AUGUST
YELLOW ALERT IN HIMACHAL
LANDSLIDE IN HIMACHAL
HEAVY RAINS IN HIMACHAL
YELLOW ALERT HEAVY RAIN IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.