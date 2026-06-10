राजस्थान में दोहरे मौसम का असर: आधा दर्जन जिलों में हीट वेव का अलर्ट, कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने प्रदेश के 4 जिलों में आंधी-बारिश और 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है.
Published : June 10, 2026 at 12:02 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:23 PM IST
जयपुर: राजस्थान में इन दिनों मौसम का दोहरा असर देखने को मिल रहा है. एक ओर जहां कुछ जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, वहीं दूसरी ओर कई हिस्सों में भीषण गर्मी और हीटवेव लोगों को झुलसा रही है. मौसम विभाग ने बुधवार को प्रदेश के 4 जिलों में आंधी-बारिश और 6 जिलों में हीटवेव का येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 11 जून से मौसम में बड़ा बदलाव आने की संभावना जताई गई है.
राजस्थान में फिलहाल मौसम का मिजाज अस्थिर बना हुआ है. एक ओर जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, वहीं दूसरी ओर आंधी-बारिश लोगों को राहत दे सकती है. हालांकि, तेज हवाओं और वज्रपात को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. आने वाले दिनों में मौसम का यह बदलाव प्रदेश के तापमान में गिरावट ला सकता है और भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.
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46.4 डिग्री के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म: मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई. श्रीगंगानगर राज्य का सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. इसके अलावा पिलानी में 44.5, चूरू, बीकानेर और जैसलमेर में 43.6 डिग्री, जबकि जयपुर में 41.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ.
इन जिलों में आंधी-बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट: मौसम विभाग के अनुसार आज 10 जून को अलवर, डीग, धौलपुर, झुंझुनूं, खैरथल-तिजारा और कोटपूतली-बहरोड़ जिलों में मेघगर्जन के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलोदी और श्रीगंगानगर में लू चलने का अनुमान है.
11 जून से मौसम बदलेगा, ऑरेंज अलर्ट जारी: 11 जून को राज्य के कई जिलों में मौसम करवट लेगा. अजमेर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इन क्षेत्रों में मेघगर्जन, वज्रपात और 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके अलावा ब्यावर, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा और नागौर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है. वहीं जैसलमेर और फलोदी में हीटवेव का असर जारी रहने की चेतावनी दी गई है.
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पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगी बारिश की गतिविधियां: मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के अनुसार एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से 11 जून से प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी. सीमावर्ती इलाकों में तापमान 44 से 46 डिग्री तक रहने और 20-30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूलभरी हवाएं चलने की संभावना है
देशभर में मानसून की रफ्तार तेज: केरल तट पर मानसून के पहुंचने के बाद देश के करीब 20 राज्यों में प्री-मानसून और मानसूनी बारिश का असर देखने को मिल रहा है. अगले 4-5 दिनों में मानसून के महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के अन्य हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है. इधर उत्तर-पश्चिम भारत में 11 जून से एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिसका असर राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में देखने को मिलेगा. 11 और 12 जून से इन क्षेत्रों में आंधी और बारिश का दौर शुरू होने की संभावना है.
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अच्छे मानसून के लिए पूजा-अर्चना: वहीं, प्रदेश में अच्छे मानसून ,खुशहाली, जनकल्याण एवं लोक मंगल की कामना को लेकर कुचामन सिटी स्थित प्रसिद्ध डूंगरी वाले बालाजी मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना, हवन एवं प्रार्थना कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर प्रदेश की सुख-समृद्धि और विकास की कामना की.
मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधिवत पूजा-अर्चना और हवन सम्पन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश में शांति, समृद्धि, उत्तम वर्षा, किसानों की खुशहाली तथा आमजन के कल्याण के लिए विशेष प्रार्थना की गई. कार्यक्रम में उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा, निवर्तमान सभापति सुरेश सिखवाल, नगर परिषद आयुक्त शिकेश कांकरिया, भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश पदाधिकारी डॉ. रजनी गावड़िया, भाजपा नेता मनोहर सिंह रुपपुरा सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी एवं शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे.