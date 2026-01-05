झारखंड में ठंड से हाल बेहाल, लोहरदगा और गुमला में पारा लुढ़का, कई जिलों में येलो अलर्ट जारी
झारखंड में ठंड से लोगों का हाल बेहाल है. लोहरदगा और गुमला में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है.
Published : January 5, 2026 at 1:18 PM IST
रांची: नए साल की शुरुआत के साथ मौसम में उतार-चढ़ाव जारी है. सर्दी फिर से सताने लगी है. लोहरदगा और गुमला का न्यूनतम पारा 5 डिग्री से नीचे चला गया है. रांची में भी शीतलहर वाली स्थिति है. कड़ाके की ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 जनवरी तक स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर रखा है. मौसम केंद्र ने राज्यवासियों से ठंड से बचाव के उपाय के साथ घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी है.
राज्य के नौ जिलों का पारा लुढ़का
मौसम केंद्र, रांची की ओर से 5 जनवरी की सुबह 8.30 बजे जारी रिपोर्ट के मुताबिक नौ जिलों का पारा 10 डिग्री से नीचे चला गया है. लोहरदगा में हाड़ कंपाने वाली सर्दी पड़ रही है. लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.4 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है. जबकि लोहरदगा का अधिकतम तापमान 19.7 डिग्री है. वहीं गुमला का न्यूनतम पारा 4.1 डिग्री पर पहुंच गया है. इसके अलावा डाल्टनगंज में 6.3 डिग्री, खूंटी में 6.5 डिग्री, रांची में 6.6 डिग्री, हजारीबाग में 7.1 डिग्री, बोकारो में 8.5 डिग्री, कोडरमा में 8.5 डिग्री और सिमडेगा में 9.3 डिग्री तापमान रिकॉर्ड हुआ है.
इस बीच अधिकतम तापमान में भी कमी आई है. राज्य के सभी जिलों का अधिकतम तापमान 25 डिग्री से नीचे चला गया है. चाईबासा के जगन्नाथपुर में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री दर्ज हुआ है. हजारीबाग, लोहरदगा और कोडरमा में दिन के वक्त भी सिहरन से लोग परेशान हैं. क्योंकि इन जिलों का अधिकतम पारा 17 डिग्री से नीचे चला गया है. वहीं रांची में 20.6 डिग्री, जमशेदपुर में 21.2 डिग्री, डाल्टनगंज में 21.4 डिग्री और बोकारो में 21.1 डिग्री रहा है.
कोहरा और शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी
मौसम केंद्र, रांची ने 6 जनवरी तक राज्य के 14 जिलों के लिए घने कोहरे की संभावना के साथ येलो अलर्ट जारी किया है. इनमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पाकुड़ जिला शामिल है. साथ ही 7 जनवरी तक गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला, लोहरदगा, चतरा, हजारीबाग और कोडरमा में शीतलहर की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है.
