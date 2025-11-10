ETV Bharat / state

छत्तीसगढ़ में शीतलहर का येलो अलर्ट जारी, न्यूनतम तापमान में आई तेजी से गिरावट

उत्तर छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों तक शीतलहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट. न्यूनतम तापमान पहुंचा 8.5 डिग्री तक.

YELLOW ALERT FOR COLD WAVE
शीतलहर का येलो अलर्ट जारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 10, 2025 at 2:12 PM IST

3 Min Read
रायपुर: दीपावली के बाद शुरू हुई गुलाबी सर्दी अब शीतलहर के रुप में बदलती जा रही है. रायपुर सहित दूसरे जिलों में भी नवंबर महीने की शुरुआत होते ही ठंड ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है. उत्तर छत्तीसगढ़ यानी सरगुजा संभाग में 10 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक शीत लहर चलने को लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है.

शीतलहर चलने का येलो अलर्ट जारी: उत्तर छत्तीसगढ़ के कई जिलों में न्यूनतम पारा 8.5 के करीब पहुंच गया है, जो की सामान्य से लगभग 5.5 डिग्री कम है. उत्तर भारत की ओर से आ रही शुष्क और ठंडी हवाओं की वजह से दक्षिण छत्तीसगढ़ के हिस्से में शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.

YELLOW ALERT FOR COLD WAVE
न्यूनतम तापमान में आई तेजी से गिरावट (ETV Bharat)
मौसम विभाग की चेतावनी:
मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांचीभोटला का कहना है कि उत्तर छत्तीसगढ़ यानि सरगुजा संभाग के जिलों में पिछले 3 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में उत्तर छत्तीसगढ़ में शीत लहर चलने को लेकर 10 से 14 नवंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर के एक दो स्थानों पर 10 नवंबर को शीतलहर चलने की संभावना है. जैसे जैसे नवंबर का महीना खत्म होगा तापमान में तेजी से गिरावट होती जाएगी.

11 और 12 नवंबर को छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर और गौरेला पेंड्रा मरवाही के एक 2 स्थानों पर शीतलहर चलने की संभावना है. उत्तर छत्तीसगढ़ में यह स्थिति आने वाले 14 नवंबर तक रहने की संभावना है. 14 तारीख तक न्यूनतम तापमान में किसी तरह के परिवर्तन होने की संभावना नहीं है. रायपुर में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री के करीब पहुंच गया है: गायत्रीवाणी कांचीभोटला, मौसम वैज्ञानिक

बड़े शहरों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान

  • रायपुर का अधिकतम तापमान 28.6 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री.
  • माना एयरपोर्ट पर अधिकतम तापमान 28.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12.4 डिग्री.
  • बिलासपुर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.2 डिग्री.
  • पेंड्रारोड का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11.2 डिग्री.
  • अंबिकापुर का अधिकतम तापमान 26.4 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री.
  • जगदलपुर का अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री और न्यूनतम तापमान 15.9 डिग्री.
  • दुर्ग का अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री.
  • राजनांदगांव का अधिकतम तापमान 30.5 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री दर्ज किया गया.

शीतलहर के दौरान कैसे रखें अपना ध्यान

  • गर्म कपड़े पहनें
  • सर पर टोपी या मफलर लगाएं
  • गर्म पेय जैसे चाय, कॉफी या सूप का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें
  • बाहर निकलने पर स्वेटर और जैकेट पहनकर जाएं
  • विटामिन सी से भरपूर फल और सब्जियों का सेवन करें
  • बच्चों को हमेशा स्वेटर पहनाकर रखें

NORTH CHHATTISGARH
YELLOW ALERT
COLD WAVE IN NORTH CHHATTISGARH
CHHATTISGARH TEMPERATURE
YELLOW ALERT FOR COLD WAVE

