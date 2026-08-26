मानसून की सुस्ती के बीच 15 जिलों में येलो अलर्ट, बीसलपुर बांध से आया बड़ा अपडेट
प्रदेश के बांधों में 64 फीसदी पानी आया है और बीसलपुर बांध अभी पूर्ण भराव के इंतजार में है.
Published : August 26, 2026 at 1:01 PM IST
जयपुर: राजस्थान में मानसून की गतिविधियों में एक बार फिर कमी आने के संकेत हैं. पूर्वी राजस्थान में पिछले कुछ दिनों से बारिश का दौर तेज हुआ था, लेकिन मानसून ट्रफ लाइन के उत्तर भारत की ओर खिसकने से 27 अगस्त से 2 सितंबर के बीच प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है. हालांकि 26 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में बारिश जारी रहने और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने का अनुमान है.
मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 15 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. जयपुर, अलवर, दौसा, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ में बारिश की चेतावनी दी गई है. वहीं एक अन्य अपडेट में कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल-तिजारा, अलवर, डीग-भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, कोटा और बारां के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है.
August 26, 2026
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पूर्वी राजस्थान में आज बारिश, फिर कमजोर होगा मानसून: मौसम विभाग के अनुसार 26 अगस्त को पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में मध्यम से कहीं-कहीं भारी बारिश हो सकती है. उदयपुर और अजमेर संभाग के साथ शेखावाटी क्षेत्र के कुछ इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. 27 और 28 अगस्त को कोटा संभाग के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, लेकिन इसके बाद पूर्वी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं. 27 अगस्त से 2 सितंबर तक प्रदेश में मानसून अपेक्षाकृत कमजोर रहने की संभावना है. वहीं पश्चिमी राजस्थान में मानसून की स्थिति पहले से ही कमजोर बनी हुई है. मौसम विभाग के अनुसार जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकांश हिस्सों में आगामी एक सप्ताह तक कमजोर मानसूनी परिस्थितियां जारी रह सकती हैं.
मंगलवार को पूर्वी राजस्थान में जमकर बरसे बादल: मानसून ट्रफ में बदलाव से पहले मंगलवार को पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई. बूंदी, कोटा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, दौसा और टोंक क्षेत्र में कई स्थानों पर करीब 3 इंच तक पानी बरसा. बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, जबकि नदी-नालों में भी पानी का बहाव बढ़ गया. धौलपुर में पार्वती नदी की रपट पर पानी बहने के दौरान एक युवक हादसे का शिकार हो गया. मृतक की पहचान विजय सिंह के रूप में हुई है. SDRF और सिविल डिफेंस की टीम ने नदी से शव को बाहर निकाला.
राजस्थान मौसम अपडेट 25 अगस्त— मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर (@IMDJaipur) August 25, 2026
पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 48 घंटे मानसून सक्रिय रहने की संभावना। pic.twitter.com/9YkAFJ02xL
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25 अगस्त को कहां कितनी बारिश: राजस्थान में 25 अगस्त को सबसे ज्यादा बारिश टोंक के गलवानिया बांध क्षेत्र में 96 मिमी दर्ज की गई. इसके बाद अजमेर के सावर और बूंदी के तालेड़ा में 73-73 मिमी बारिश हुई. अजमेर के भिनाय में 70 मिमी, करौली के जगर डैम में 65 मिमी और ब्यावर के नारायणसागर तथा चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में 60-60 मिमी बारिश दर्ज की गई. झालावाड़ के अकलेरा में 59 मिमी, झालावाड़ के डग, भीलवाड़ा के जेतपुरा और सवाई माधोपुर के तलवाड़ा में 58-58 मिमी बारिश हुई. बांसवाड़ा के माही डैम में 57 मिमी, झालावाड़ के गंगधार और टोंक के बीसलपुर डैम में 56-56 मिमी तथा भीलवाड़ा के सरेड़ी डैम में 54 मिमी बारिश दर्ज की गई.
बीसलपुर बांध में पानी की आवक जारी: बारिश के चलते टोंक के बीसलपुर बांध में पानी की आवक लगातार बनी हुई है. 26 अगस्त सुबह 6 बजे बांध का जलस्तर 314.09 RL मीटर दर्ज किया गया. बांध में फिलहाल 28.908 टीएमसी पानी उपलब्ध है, जबकि त्रिवेणी का गेज 2.40 मीटर दर्ज किया गया. बांध के कैचमेंट एरिया में बारिश होने के कारण पानी की आवक जारी है. 26 अगस्त को बांध क्षेत्र में 56 मिमी बारिश दर्ज की गई, जबकि अब तक बांध क्षेत्र में कुल 557 मिमी बारिश हो चुकी है. लगातार पानी की आवक से बांध के जलस्तर में सुधार हो रहा है. बीसलपुर बांध की पूर्ण भराव क्षमता 315.50 मीटर है. वर्तमान जलस्तर को देखते हुए बांध अभी अपनी पूर्ण भराव क्षमता से करीब 1.41 मीटर नीचे है.
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मानसून की सुस्त चाल से बांधों की चिंता बढ़ी: राजस्थान में मानसून की रफ्तार सुस्त रहने का असर प्रदेश के बांधों पर भी दिखाई दे रहा है. जून से अब तक करीब 70 दिन का मानसून सीजन बीत चुका है और प्रदेश में औसत से 16.13 फीसदी कम बारिश दर्ज हुई है. कम बारिश के कारण बांधों में पानी की आवक भी अपेक्षाकृत कम रही है. प्रदेश के 23 बड़े बांधों की कुल जलभराव क्षमता 8,196 मिलियन क्यूबिक मीटर है. फिलहाल इनमें 5,274.824 एमक्यूएम पानी उपलब्ध है, जो कुल क्षमता का करीब 64 फीसदी है. वहीं प्रदेश के कुल 693 बांधों की स्थिति भी पूरी तरह संतोषजनक नहीं है. इस मानसून सीजन में अब तक केवल 43 बांध ओवरफ्लो हुए हैं. प्रदेश के 205 बांध पूरी तरह खाली हैं, जबकि 445 बांध आंशिक रूप से भरे हुए हैं.
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सितंबर तक बारिश से उम्मीद: हालांकि मानसून का सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है. राजस्थान में सामान्य तौर पर मानसून का दौर सितंबर के अंत तक माना जाता है. ऐसे में आने वाले दिनों में यदि अच्छी बारिश होती है तो बांधों में पानी की आवक बढ़ सकती है और जलस्तर में सुधार हो सकता है. फिलहाल मौसम का मिजाज पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में अलग-अलग बना हुआ है. पूर्वी राजस्थान में 26 अगस्त को बारिश के बाद 27 अगस्त से गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग में अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने के आसार हैं. ऐसे में प्रदेश के बांधों और जलस्रोतों के लिए सितंबर में होने वाली बारिश अहम साबित होगी.