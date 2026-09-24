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अलीगढ़ के टप्पल में चला बुलडोजर: किसान नेताओं और अफसरों में नोकझोंक, 200 करोड़ की 30 हेक्टेयर ज़मीन अवैध कब्जों से मुक्त

दर्जन भर जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण. ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: यमुना विकास प्राधिकरण ने टप्पल क्षेत्र में अवैध रूप से बस रही कॉलोनियों पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. यमुना एक्सप्रेस-वे के पास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर करीब 30 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया. प्राधिकरण के मुताबिक इस ज़मीन की बाज़ार में अनुमानित कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है. कार्रवाई की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में किसान नेता और स्थानीय लोग पहुंच गए. किसान नेताओं और अफसरों में नोकझोंक: लोगों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया. इस दौरान किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया. बहस के दौरान एक एसडीएम स्तर के अधिकारी और विरोध कर रहे लोगों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली. ओएसडी बोले- आगे भी जारी रहेगा अभियान. (Video Credit: ETV Bharat)