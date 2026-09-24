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अलीगढ़ के टप्पल में चला बुलडोजर: किसान नेताओं और अफसरों में नोकझोंक, 200 करोड़ की 30 हेक्टेयर ज़मीन अवैध कब्जों से मुक्त

अलीगढ़ के टप्पल में यमुना विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 हेक्टेयर ज़मीन को अवैध निर्माणों से मुक्त कराया है.

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दर्जन भर जेसीबी मशीनों से ध्वस्त किए गए अवैध निर्माण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 24, 2026 at 8:53 PM IST

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अलीगढ़: यमुना विकास प्राधिकरण ने टप्पल क्षेत्र में अवैध रूप से बस रही कॉलोनियों पर गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. यमुना एक्सप्रेस-वे के पास प्राधिकरण की टीम ने भारी पुलिस बल के साथ बुलडोजर चलाकर करीब 30 हेक्टेयर जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया. प्राधिकरण के मुताबिक इस ज़मीन की बाज़ार में अनुमानित कीमत करीब 200 करोड़ रुपये है. कार्रवाई की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में किसान नेता और स्थानीय लोग पहुंच गए.

किसान नेताओं और अफसरों में नोकझोंक: लोगों ने प्राधिकरण की इस कार्रवाई का कड़ा विरोध किया. इस दौरान किसान नेताओं और अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई और माहौल तनावपूर्ण हो गया. मौके पर मौजूद अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लोगों को समझाने का काफी प्रयास किया. बहस के दौरान एक एसडीएम स्तर के अधिकारी और विरोध कर रहे लोगों के बीच तीखी झड़प देखने को मिली.

ओएसडी बोले- आगे भी जारी रहेगा अभियान. (Video Credit: ETV Bharat)

दर्जन भर जेसीबी से ध्वस्त हुए निर्माण: बहस के दौरान अधिकारी को कहते सुना गया, "मुझे मारोगे, मारो मुझे", जिसके बाद पुलिसकर्मियों ने किसी तरह स्थिति को संभाला. प्राधिकरण की टीम ने करीब दर्जन भर जेसीबी मशीनों की मदद से अवैध कॉलोनियों के निर्माण और रास्तों को ध्वस्त कर दिया. इस दौरान कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि अवैध कॉलोनियों के अलावा कुछ आम घरों को भी तोड़ दिया गया है. प्राधिकरण ने इन आरोपों का जवाब दिया और अपना पक्ष साफ किया.

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टप्पल में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर (Photo Credit: ETV Bharat)

अवैध कब्जों पर जारी रहेगा अभियान: कार्रवाई के दौरान पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात रहा और कई प्रशासनिक अधिकारी मौके पर डटे रहे. यमुना विकास प्राधिकरण के ओएसडी अभिषेक शाही ने इस कार्रवाई और चिन्हित जमीन के बारे में पूरी जानकारी दी. अधिकारियों का कहना है कि यमुना एक्सप्रेस-वे के पास बिना इजाज़त अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा.

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यमुना एक्सप्रेसवे अवैध निर्माण
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