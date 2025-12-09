ETV Bharat / state

Hanuman Idol : खुदाई में निकली 20वीं सदी की प्रतिमा, मंदिर बनाने की मांग

कोटा में एक पेड़ के नीचे से हनुमान जी की मूर्ति निकली है. ये कई साल पुरानी बताई जा रही है.

खुदाई में निकली हनुमान जी की प्रतिमा
खुदाई में निकली हनुमान जी की प्रतिमा (ETV Bharat Kota)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 9, 2025 at 12:46 PM IST

कोटा: दशहरा मैदान में खुदाई के दौरान एक सूखे हुए पेड़ के नीचे हनुमान जी की पुरानी प्रतिमा निकली है. यह सैकड़ों साल पुरानी बताई जा रही है. इस संबंध में हिंदू संगठनों ने यहां पर हनुमान जी के मंदिर की स्थापना की मांग कर दी है. इस मूर्ति को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं. पुलिस जाप्ता भी मूर्ति की सुरक्षा में लगाया हुआ है. पूर्व पार्षद धीरेंद्र चौधरी का कहना है कि यह मूर्ति 7 दिसंबर रविवार को बड़ और पीपल के संयुक्त पेड़ की खुदाई के दौरान नजर आई थी. इसके बाद मौके पर पहुंचे थे.

किशोरपुरा थाना अधिकारी भूरी सिंह का कहना है कि जन आस्था को ध्यान में रखते हुए प्रतिमा की सुरक्षा को पुख्ता किया गया है. मूर्ति की सुरक्षा के लिए जवानों की ड्यूटी लगाई है. मूर्ति का आगे क्या करना है, वह उच्च अधिकारियों और प्रशासन के निर्णय के बाद ही तय होगा. दूसरी तरफ पुरातत्व विभाग के सुपरिटेंडेंट हेमंत कुमार अवस्थी का कहना है कि यह मूर्ति वीर हनुमान के रूप में 20वीं सदी के आसपास की है.

यह प्रतिमा कुछ खंडित भी हो चुकी है, इसलिए पुराने लोगों ने इस मूर्ति को जमीन में गाड़ दिया होगा. इसके बाद यहां पर पेड़ उग गया होगा. इसीलिए यह पेड़ की जड़ में जकड़ गई थी. इस मूर्ति में हनुमान जी के हाथ में गदा है. मुकुट भी वह पहने हुए हैं. दूसरी तरफ चेहरा वानर स्वरूप का नजर आ रहा है.

इस मूर्ति के मिलने पर हिंदू संगठन के लोग रोज पहुंच रहे हैं और जन आस्था को ध्यान में रखते हुए कई आयोजन भी किए जा रहे हैं. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ भी कर चुके हैं. इसके अलावा सुंदरकांड का आयोजन भी मंगलवार को किया जाना है.

बजरंग दल के प्रांत संयोजक योगेश रेनवाल का कहना कि अशोक वाटिका चूड़ामणि हाथ में लिए बजरंग बली की है. हमारी मांग है कि जहां पर प्रतिमा खुदाई में निकली है, वहां पर मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए. रेनवाल का कहना है कि मूर्ति के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. वह पूजा-अर्चना कर और भगवान में आस्था दिखा रहे हैं.

